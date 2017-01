Huracà Vidal

Dietari 2014 Dijous, 26.1.2017. 23:54 h

Una estranya portada apareixerà als seus quioscos demà. És del Diari ARA: «Govern i ERC desautoritzen l’exjutge Vidal». ERC no és govern? Govern no inclou ERC? La qüestió, però, no és aquesta. Avui, el senador d’ERC, Santi Vidal, ha fet unes declaracions explosives que després ha ratificat: «El Govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és il·legal perquè està protegit per la llei de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no ho som, perquè ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària.»



La reacció ha estat, lògicament, airada per part de l’oposició. PSC, CSQEP, C’s i PP s’hi han abraonat, demanant la compareixença urgent de Junqueras i Puigdemont, als quals Vidal ha compromès. Xavier Garcia Albiol ja ha anunciat que presentarà, a més, una denúncia. Des d’ERC, i d’aquí el titular de l’ARA que veuran demà, s’ha esforçat a negar la major. Sergi Sabrià, el portaveu republicà, ha dit que «La nostra feina és sempre escrupulosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent. Que ningú ho dubti.»



S’equivoca Santi Vidal? Probablement se’n va de la llengua a l’hora de revelar aquests detalls. Cal més discreció. Sembla ser que les declaracions les ha filtrat El País, després d’haver enregistrat de manera clandestina algunes de les conferències que ha pronunciat el senador republicà. L’han enganxat, sí, però si la informació és certa és un senyal que el Govern està fent la feina que toca fer, independentment del secretisme que s’hagi de mostrar en públic.



Vidal, home de polèmica i controvèrsia s’ha ratificat així: «Cal generar il·lusió i veure que s'estan fent coses». Afirma que ell i el conseller Mundó s’han reunit diversament per elaborar llistes de jutges independentistes, declaracions públicament injustificables, mentre el govern s’ha afanyat a desmentir-ho tot, albirant una nova tempestat. La pregunta és evident, i recorrent en el cas de Vidal: quin afany mou Vidal? La veritat o les ganes de protagonisme? Megalomania potser? En aquest cas, l’error de l’exjutge sembla clar a aquestes altures del procés. No pel contingut de les declaracions, sinó per la imprudència de dir-ho. Veurem quins efectes té això durant els propers dies.





Article escrit per Oriol Jordan

