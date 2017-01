Prou de pressing CUP; ara ha de començar el pressing Govern

Dietari 2014 Dissabte, 28.1.2017. 23:09 h

I quan encara no hem paït l'afer Santi Vidal, el procés torna a demostrar que és una muntanya russa. Amb 8 mesos d'endarreriment, la CUP ha rectificat l'errada del juny passat i ha anunciat aquest dissabte que aprovarà els pressupostos del Govern. I no ho farà perquè li agradi el contingut, com ja ha deixat clar, sinó per responsabilitat. Els portaveus avui Quim Arrufat i Eulàlia Reguant han dit que aproven els comptes per donar coll a l'executiu fins setembre. Si aquell mes no hi ha hagut referèndum, retiraran el suport a Puigdemont i el país anirà irremeiablement a eleccions amb un fracàs independentista absolut.



"La CUP, sempre pressionant i amenaçant!", pensaran alguns. En aquest cas, però, el partit anticapitalista és tan racional com mai: si hem de tornar a la situació de 2014, en què al final el president Mas i els partits d'aquell moment no van tenir el valor de desobeir de manera frontal Espanya (tot i que la versió 'light' del 9N també acabés als tribunals), quin sentit té la legislatura? Quin sentit té l'aliança independentista transversal existent ara?



Així, el que no tindrà sentit ara és que els CiUopinadors de capçalera, els tuitaires 'haters' o els independentistes de sofà continuïn qüestionant la CUP. S'ha acabat el pressing CUP. És evident que els antisistema hauran d'estar a l'alçada, arromangar-se i col·laborar en la mobilització única que ha de suposar el plebiscit. Però que ningú s'enganyi: ara tota la pressió ha de traslladar-se a l'executiu, qui té les eines per preparar-lo i qui haurà de tenir valor en el moment de la veritat. Que comenci el pressing Govern! Constructivament, si pot ser, però...!



