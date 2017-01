L'actitud dels comuns: 'Que me sirvan un referéndum'

Dietari 2014 Dilluns, 30.1.2017. 21:15 h

El primer mes de l'any està a punt d'acabar com encara ho faran uns quants fins que entrem a la fase decisiva del procés: fent girar el hàmster amb el referèndum. Aquest dilluns, Oriol Junqueras assegurava que se celebrarà sense entrar en detalls alhora que Quim Arrufat sí que se submergia en un dels grans problemes a nivell logístic: el personal que ha de garantir-ne el funcionament.



El cupaire confirmava que el Govern no preveu vehicular-lo amb voluntaris, com és d'esperar si no volem repetir el 9N -no quedaria seriós-, però reconeixia que tampoc serà possible com en els comicis normals. Els funcionaris que supervisen els col·legis i els propis membres de les meses es poden negar a participar-hi per "objecció de consciència", i s'ha de preveure. És per això que l'exdiputat anticapitalista ha parlat d'habilitar "personal acreditat per la Generalitat per l'ocasió" no escollit per criteris ideològics, sinó "operatius". Arrufat ha dit que hi ha diverses vies, així com també hi ha camins per construir un cens amb cara i ulls. De fet, Junqueras ha expressat que la Generalitat té prou informació com per fer-lo, bo i admetent que s'haurà de semblar molt al de les últimes eleccions 'regulars'. Tot plegat, per fer-lo encara més validable arreu.



Govern i CUP malden per fer-lo en les millors condicions, ja que l'interès comú és aplicar el resultat sense dubtar-ho. I els comuns, què fan mentrestant? De moment, es limiten a demanar-lo a Espanya -demà passat com a mínim seran amb el Pacte Nacional pel Referèndum presentant el manifest fundacional- i també a esperar asseguts i amb els braços creuats que els independentistes presentin una votació amb "reconeixement, efectiu i vinculant".



I ho diuen com si fossin espectadors. 'Que me sirvan un referéndum'. Com si la validesa del plebiscit no estigués també a les seves mans. No creuen que si s'arromanguessin, hi donessin suport i també aportessin idees per fer-lo efectiu i creïble no hi hauria més opcions que ho fos? No, és clar, ens aproparem més a fer un referèndum mirant a una altra banda i proposant fer una comissió per explorar la qüestió territorial al Congrés dels Diputats de Madrid. Una bona trampa. L'eterna trampa.



Article escrit per Guifré Jordan

