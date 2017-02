El judici del 6F es transformarà en una gran manifestació de l'independentisme

Dietari 2014 Dimarts, 31.1.2017. 23:25 h

L’ona expansiva del cas Santi Vidal s’allarga. Mentre l’exjutge s’exposa a la mateixa justícia espanyola per la badada amb les declaracions sobre les dades «robades» de la Generalitat, el govern prepara la seva defensa de les acusacions múltiples que està rebent en aquesta nova tempesta política. Oriol Junqueras estalviarà a Carles Puigdemont comparèixer al Parlament, i carregarà amb el mort (que d’altra banda li pertoca), anunciant el dia 15 de febrer com la data en la qual donarà explicacions per aquest afer.



Com els deia en Guifré fa uns dies, de ben segur que la primera reacció airada del sobiranisme contra Santi Vidal s’acabaria reconvertint posteriorment. Avui hem vist com els partits catalans, com ara la mateixa Esquerra, estan demanat explicacions pels diners que ha gastat la monarquia en tapar les boques de les dones que s’ha fet l’anterior rei d’Espanya. Ahir també es demanaven explicacions a Societat Civil Catalana: d’on va treure les dades d’un milió de jubilats catalans per enviar-los una carta amenaçadora abans del 27S?



Paral·lelament a això, el 6F segueix escalfant motors. El judici a Mas, Ortega i Rigau ja ha arrossegat 15.000 persones. Aquesta és la xifra d’assistents que s’han apuntat a la pàgina habilitada per l’ANC i que ompliran, amb tota probabilitat, el passeig Lluís Companys de Barcelona (si finalment és aquesta la ubicació del judici). L'altre anunci relacionat és que el govern en ple escortarà el president Mas i les dues conselleres, transformant aquest judici polític en una manifestació a la qual també hi assistiran exconsellers anteriors. Catalunya matinarà, doncs, el 6 de febrer per lluitar aquest matx tant important per catapultar el procés.



D’Espanya, a banda de sentències judicials, també n’arriben d’altres notícies: el president Mariano Rajoy ha repetit una vegada més que no pensa negociar un referèndum. Per ell, el cas Vidal és un espectacle lamentable, potser tant com el que estan protagonitzant els comuns recriminant al PSOE els pactes a què està arribant amb el PP per tirar endavant decrets lleis i d’altres iniciatives. Ens sembla que ja els vam recordar que aliar-se amb el PSOE de Susana Díaz no era la millor via per assolir el pacte pel referèndum que van prometre com a molt tard pel 2016.



Ara ja som a 2017, un any que ha començat explosiu i que anirà pujant aquesta escala de tensió entre Espanya i Catalunya a cada dia de cada mes que passi. El propi govern, després del Sí de la CUP als pressupostos ja ha anunciat que probablement a l’abril estarà en condicions a passar data al referèndum, però ha afegit que està igualment preparat per si «l’extrema judicialització del procés» reclama avançar-lo, tal i com pregonen també els anticapitalistes.







Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí