Comença a sortir a la llum la veritable 'operació diàleg' que prepara Rajoy

Dietari 2014 Dimecres, 1.2.2017. 20:53 h

A mesura que el judici pel 9N s’apropa –començarà dilluns vinent, i 20.000 persones ja estan apuntades a la manifestació corresponent–, la remor sobre un possible avançament del referèndum cada vegada és més intensa a tertúlies i debats a la xarxa. També hi contribueix la relliscada de Santi Vidal, que podria precipitar accions de la Generalitat per intentar agafar l’Estat amb el peu canviat, i també la pressió de la CUP per fixar ja una data. La feina del Pacte Nacional pel Referèndum, que avui ha presentat el seu manifest, també s’hauria de tenir en compte.



Alguns opinadors ja afirmen que la primera data realista en què es podria celebrar seria el diumenge, 23 d’abril. Sí, el dia de Sant Jordi. És evident que potser seria massa precipitat, però alguns membres del Govern ja diuen que potser sobre l’abril o el maig es podria anunciar la data concreta. Tot dependrà dels moviments judicials de l’Estat, però és poc probable que se celebri com a mínim abans de juliol, ja que avui el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, ha anunciat quel’1 de juliol s’engegarà el sistema informàtic que fa un any va encarregar el seu departament. A diferència de l’aplicatiu actual, el ‘sistema Espriu’ serà prou potent per cobrar tots els impostos, encara que s’ha dit que en un primer moment només es cobraran els que pot assumir la Generalitat sota la llei espanyola.



Cada vegada hi ha més especulacions sobre com seran els propers mesos i la desconnexió, però és clar, l’Estat no es quedarà amb els braços plegats. Aquest mateix dimecres s’ha conegut que la Moncloa ja té un pla per aturar la votació si es tirés endavant, i passa per precintar col·legis electorals i fins i tot fer-se amb el control de la conselleria d’Ensenyament. Molt democràtic tot plegat... És per això que els de Rajoy diuen que no hi haurà plebiscit! I això només és la punta del iceberg de veritable 'operació diàleg' que preparen els populars.



I és per això que no tindria cap sentit que els de Puigdemont es fessin enrere en l’últim moment. De fet, seria una gran vergonya, després que el president català hagi anunciat a la ciutadania, als mitjans de comunicació, al Parlament, a l’Eurocambra i avui en una recepció amb uns 60 representants consulars a Barcelona d'arreu del món, que hi haurà “referèndum o referèndum”. Si no n’hi ha, que sigui perquè han ‘pres’ la conselleria! Tot i que... Qui descarta que no hi haurà una gran mobilització popular per rebatre les accions coercitives de l’Estat?



Article escrit per Guifré Jordan

