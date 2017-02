Per fer una truita, primer s’han de desprecintar 2.706 ous

Dietari 2014 Dijous, 2.2.2017. 23:11 h

La xifra d’inscrits a la gran mobilització en què ha derivat el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau –un judici que se celebrarà igualment- ja fa esfereir. 28.000 ciutadans –com a mínim- seran a les 8:15h del matí davant de les portes dels tribunals per donar suport a la comitiva independentista que es desplaçarà a peu des de la plaça Sant Jaume, el cor de la política catalana.



El poble respon a les amenaces d’un Estat que ha abandonat la famosa ‘operació diàleg’, per l’amenaça de precintar els 2.706 (segons el 26J, 2016) col·legis electorals de Catalunya el dia del referèndum. Aquesta ha estat la resposta que ve d’Espanya a la conferència de la setmana passada de Puigdemont, Junqueras i Romeva, i a la determinació de seguir el camí del referèndum de la mà dels 72 diputats independentistes després del Sí anticapitalista a uns pressupostos que encara trigaran a aprovar-se definitivament.



El govern català juga a fet i amagar amb la data del referèndum per intentar despistar la Moncloa. Dependrà del procés a Forcadell que tot s’avanci. A l’Estat tenen clar que, per impedir el plebiscit, aquesta vegada el TC no serà suficient, perquè la Generalitat tirarà pel dret amb el referèndum vinculant igualment. Puigdemont no és Mas, i la CUP ho ha vist. Quin gran encert pot haver estat, malgrat tot, el de tornar a la casella del referèndum vinculant. Dóna la impressió que la Generalitat té clars els passos posteriors a la celebració del referèndum que caldrà fer, i també està tenint molta cura dels preparatius. L’executiu Rajoy amenaça amb precintar els col·legis electorals i, de passada, prendre el control de la conselleria d’Ensenyament. Sí i del Parlament inhabilitant a Carme Forcadell.



El xoc de trens, el conflicte (utilitzin la metàfora que més els convingui), ja és inevitable. L’Estat tria la pitjor de les opcions possibles: precintar urnes, el que significa un gest evident antidemocràtic i feixista. Espanya torna a engranar la fàbrica que, ella sola, ha creat tantes i tantes generacions d’independentistes els darrers anys de forma absolutament massiva. Ara ja és indefugible que segurament en menys setmanes de les que ens pensem passarà alguna cosa realment grossa, i caldrà que tots estiguem a l’alçada. Aquesta és la raó de les inesperades 28.000 inscripcions per al 6F, un gris dilluns laborable qualsevol que passarà a la història...





Article escrit per Oriol Jordan

