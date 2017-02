6F, el judici que podria fer allò que JxSí-CUP no han aconseguit en 1 any i mig

Dietari 2014 Divendres, 3.2.2017. 20:12 h

Com sempre abans d'un moment important del procés, l'ambient ha pujat de to en els últims dies... i Convergència ha patit un xou mediàtic policial. Ahir uns 200 agents de la Guardia Civil van fer escorcolls a les dependències d'empreses que podrien haver format part de la suposada xarxa de finançament irregular de CDC via adjudicació d'obra pública. Sí, 12 anys després que ho insinués Pasqual Maragall, el 3% encara ressona als jutjats sense cap sentència ferma. La lentitud dels processos en marxa i la coincidència de les batudes amb moments s'auge sobiranista fan pensar que són una font inesgotable de bufetades a CDC o el seu successor que continuaran esprement.



I és que són conscients que el judici del 9N que començarà el dilluns és tan important com el primer gran acte de Junts pel Sí, la constitució del primer Parlament independentista després del 27S o l'elecció de Carme Forcadell com a segona autoritat del país (que van coincidir amb dos escorcolls a la seu de CDC i un a casa del matrimoni Pujol Ferrusola, respectivament). En aquest cas, ha valgut la pena detenir durant 12 hores el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, o fer passar una nit al 'cuartelillo' a lextresorer de CDC, Andreu Viloca, l'extinent d'alcalde a l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives o l'ex-mà dreta d'Artur Mas Francesc Sànchez.



De fet, el judici de Mas, Ortega i Rigau ha agafat fins i tot més rellevància que altres moments del procés. No només pel simbolisme del que representa jutjar el dia en què es van posar urnes a Catalunya per preguntar sobre la independència, sinó perquè tot plegat arriba en un moment d'augment de la intensitat del soroll mediàtic i una pujada de les declaracions a banda i banda. Potser per les declaracions de Vidal, potser pel Sí de la CUP als pressupostos.



En qualsevol cas, una cosa és clara: ja hi ha 32.500 inscrits a la concentració de suport (hi ha hagut un repunt arran de l'última operació contra CDC i l''operació precinte') i seran 342 els periodistes que seguiran el judici d'una setantena de mitjans, 10 dels quals estrangers. L'Estat torna a fer gran un afer que ja va quedar tancat el 2014 sense cap conseqüència directa per la 'unidad de España', i això pot provocar que "li surti el tret per la culata" amb el judici, com ha afirmat el Financial Times avui. L’independentisme camina junt en els dies previs al 6F i ningú descarta que la majoria independentista s'eixampli, una cosa que 72 diputats independentistes en gairebé un any i mig no han aconseguit...





