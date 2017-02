40.000 inscrits a la «llista de Schindler»

Dietari 2014 Dissabte, 4.2.2017. 20:12 h

Més de 40.000 inscrits per la manifestació als jutjats del proper dilluns. La xifra s’ha duplicat des del darrer escorcoll a l’antiga Convergència que ahir els explicava en Guifré. Un escorcoll que va acabar amb 8 detinguts que han estat posats en llibertat després de no trobar-los res. El que ens hem trobat nosaltres és un nou gran desplegament de mitjans a les portes d’una mobilització que serà colossal. L’error de l’Estat ha estat abusar del recurs del xou mediàtic.



Evidentment, a ningú se li escapa que probablement hi hagi alguna cosa de cert a cada registre, però... de veritat creuen que si algun dels investigats ha comès alguna il·legalitat, no hauran eliminat ja fa temps les proves? El fet és que a la Moncloa se li veu massa el llautó organitzant aquests registres quan arriba un esdeveniment important a Catalunya. Es pensen que els informes i les portades falses contra Mas en les eleccions de 2012, quan CiU va caure als 50 diputats, serà un recurs al que sempre podran recórrer esperant el mateix efecte.



Doncs no, l'abús del recurs també desgasta. Ho demostren les xifres. 40.000 inscrits en la «llista de Schindler» de «bons i dolents», tal i com s'ha expressat avui Xavier Garcia Albiol. El president Puigdemont ha respost amb rotunditat davant aquesta nova comparació amb el feixisme, i falta absoluta de respecte per les víctimes del nazisme. Ja n’hi ha prou d’aquestes comparacions que s’han fet habituals de tant emprar-les. No se n’oblidin que declaracions d’aquestes a les que vostès ja estan acostumats, soferts lectors, serien penades en un país realment democràtic.



I mentre els catalans es dediquen a defensar les urnes i la democràcia, la virreina Soraya Sáenz de Santamaría ve a vendre les inversions en matèria d’infraestructures del règim espanyol a Catalunya. Però si van a l’aeroport o al tren, en sortiran escaldats sempre. I això va passar ahir quan la vicepresidenta i el ministre de Foment van anunciar un nou retard en les obres per a la llançadora d’El Prat. Ah! I què es pensaven vostès? Que el govern espanyol vetllaria des de l’inici de la transició perquè una Catalunya que cada x anys té pulsions separatistes estigués ben connectada? No pagaran el desenvolupament d’un país que en qualsevol moment pot marxar, rucs no són! Però passar del Principat, precisament és el contrari del que haurien d’haver fet i ara es troben amb un problema que els esclatarà en el decurs dels propers mesos. Josep Rull ha anunciat que el dia que aquesta llançadora estigui enllestida, l’operador serà FGC i no Renfe.





Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí