Tret de sortida del 'judici final'... d'Espanya tal com la coneixem?

Dietari 2014 Diumenge, 5.2.2017. 20:12 h

Calma abans de la tempesta en les hores immediatament anteriors al tret de sortida del 'judici final'. Final, perquè podria precipitar el final d'Espanya tal com la coneixem. Mas, Ortega i Rigau han fet una roda de premsa on han deixat clar que actuaran amb fermesa i lluitaran aferrissadament per defensar el 9N. Molt hauran de persuadir als jutges, però, per salvar-se de les penes de 10 anys d'inhabilitació per Mas (i 36.000 euros de multa) i de 9 anys (i 30.000 euros) a les exconselleres que demana la fiscalia. L'acusació i el ministeri fiscal es centren en diversos detalls per intentar-los inculpar: la roda de premsa que Mas va concedir pel 9N a la nit, el web amb informació que no va deixar de funcionar després que el 4 de novembre el TC tombés el procés participatiu, l'ampliació d'una assegurança per als voluntaris contractada després del dia 4, la distribució del material electoral i la compra de 7.000 ordinadors.



El judici s'allargarà fins divendres, així que el Dietari ja tindrà temps a fer-ne esment durant tota la setmana. Aquest cap de setmana també ha estat el del congrés de Ciudadanos, on Albert Rivera s'ha assegurat liderar el seu partit fins més enllà de 2020. I ho ha aconseguit amb unes primàries de fireta on els seus contrincants van tenir 24 hores de campanya electoral. A més, el partit es desprèn de l'etiqueta 'socialdemòcrata' per anomenar-se 'liberal progressista' i a partir d'ara intentarà crear una estructura estatal organitzada i deixar enrere els seus orígens exclusivament anticatalanistes. La previsió? Potser mor d'èxit precisament per això, perquè intenta ser un partit gran i transversal quan la seva existència rau només a l'interès a fulminar el sobiranisme català.



El cap de setmana vinent hi haurà el congrés del PP, que apunta a ser una bassa d'oli per a Rajoy. També se celebrarà el de Podemos, on Pablo Iglesias i Íñigo Errejón s'ho juguen tot a una votació fratricida entre els seus equips per fer-se amb la direcció del partit. El resultat és incert, però podria veure la carrera d'Iglesias truncada abans d'hora i de manera traumàtica. A Catalunya, Albano-Dante Fachin ha aprofitat el garbuix per fer una petita purga a la direcció. Nou discurs, velles pràctiques en la formació que suposadament ha de portar el canvi a Espanya. Una formació que segons dues enquestes publicades avui no superaria el 20% dels sufragis al Congrés, mentre que el 'tripartit' que fa reelegir Rajoy, PP, PSOE i C's, sumarien més del 68% dels vots.



Article escrit per Guifré Jordan

