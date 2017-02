6F: El gran judici mediàtic de la nostra era

Dietari 2014 Dilluns, 6.2.2017. 20:12 h

Més de 50.000 persones han omplert el passeig Lluís Companys d'Arc de Triomf, a Barcelona, davant la seu del TSJC on Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau ha declarat com a acusats. L’hora? Les 8 del matí. El dia? Un dilluns feiner!



Una emocionadíssima Irene Rigau entrava a la seu judicial plorant amb la mà sobre el pit agraïda a tothom, després de pujar les escales de l’edifici. Tant ella com Mas i Ortega han descobert que lluitar i deixar-se la pell pel país des de les institucions més altes de Catalunya té el seu retorn. I més en un país que ha patit tant i tant. La gent ha sortit aquest matí a defensar no la figura d’Artur Mas, Ortega i Rigau, sinó aquestes persones en tant que president, vicepresidenta i consellera d’Educació del govern del nostre país, una autonomia que és Nació i que per enèsima vegada veu als tribunals un dels seus presidents, a causa de l’ocupació espanyola.



El poble s’estima les seves institucions, i moltíssima gent ha deixat de treballar avui durant una estona, o durant tota la jornada per recolzar el 129è president de la Generalitat de Catalunya i el seu govern. I això que ja no estan en el càrrec. Què passarà quan sigui l’actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell la que s’assegui al banc dels acusats? La gent està absolutament preparada tant per votar com per saltar el mur i el marc mental que Espanya ens ha imposat durant molts anys. Mas, Ortega, Rigau, l’actual govern de la Generalitat i un munt d’alcaldes han caminat des del Palau de la Generalitat de Catalunya fins la seu del TSJC a fer «este numerito» com ha titllat amb ràbia i impotència el ministre de Justícia espanyol a 600kms de distància.



La comitiva ha avançat amb pas ferm, donant-se un bany de masses mediàtic i emocionant, a crits de la gent: «No esteu sols!», «president, president!!», «independència!». Hem vist llàgrimes als ulls de la gent cantant Els Segadors, el veritable himne per antonomàsia d’un poble alegre i combatiu, un himne que és popularment vigent des del Corpus de Sang.



«Com pot ser que el TC no fes res per fer obeir la seva jurisprudència?», ha formulat Artur Mas al president del tribunal, Jesús Barrientos, a mig judici, un procediment que era retransmès per televisió i també en directe a la megafonia del passeig Lluís Companys. Barrientos s'ha molestat i li ha recordat que a l'acusat no se li permet de preguntar res. L’expresident de la Generalitat ha defensat l’astúcia del 9N amb honor però també amb el contrapunt que, en realitat, no es va desobeir ni el mandat popular ni la legalitat espanyola. Aquesta va ser la gràcia d’un procés participatiu que no pot ser atacat per cap banda. L’única persona que va rebre una notificació va ser Artur Mas, i per correu electrònic. Motiu insuficient per encausar-lo, i menys per inhabilitar-lo, si acaba essent el cas. El mateix per Joana Ortega i Irene Rigau.



Avui és d’aquelles meravelloses (i alhora tristes) jornades del procés en les quals no hi havia partits, sinó persones i, sobretot, les nostres institucions altre cop encausades per un Estat que ens és hostil i ha comès l’error d’identificar les urnes amb delinqüència. No els sortirà gratuït. Mas s’ha fet «responsable de tot», i amb una actitud desafiant ha plantat cara orgullós del seu poble a la institució de justícia dependent de l’Estat. No se sap com acabarà aquest procediment, però avui Catalunya ha fet una passa més cap a la independència.



L’Estat espanyol, per la seva banda, intenta mostrar exemplaritat, però fa temps que fa aigües per tot arreu, i el control del Principat li tremola de les mans. La nau sobiranista s’ha posat a navegar rumb a Ítaca a velocitat de creuer, mentre Espanya prepara les canonades. L’Estat ha tornat a dir avui que ho té tot a punt per si Puigdemont (que ha emès un breu missatge institucional de suport abans de partir cap al TSJC», tira endavant amb el referèndum. La mirada ja es fixa en el temut article 155, el que hauria de permetre la suspensió de l’autonomia catalana. Enric Millo, el delegat del govern espanyol, ha qualificat de «teatre» la mobilització d’avui, mentre el seu germà, independentista de pedra picada, el desautoritzava avui des del públic.



I després de l’espectacular mobilització, molta gent ha tornat a les andanes de rodalies Renfe per tornar a la feina, i s’han trobat amb una hora i mitja de retards en el pitjor dels casos a causa d'una nova caiguda de la catenària. Tot ha tornat a l’ordre espanyol.





