Segon dia d'un judici que ja està esdevenint ridícul

Segon dia del judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9N. Avui els presumptes delinqüents han escoltat una desena de testimonis que han respost preguntes de fiscalia i defensa per ajudar a esbrinar a la justícia espanyola si la Generalitat va fer alguna gestió per organitzar la consulta participativa, sobretot després del 4 de novembre, data de la suspensió del TC.



Tot i que els advocats de la defensa malden per deixar sense arguments els qui volen condemnar el 9N, és evident que a algun detall es podran agafar. És clar que la Generalitat estava darrere de la consulta. No faria falta ni que se celebrés el judici, la sensació és que la sentència ja està escrita. I si no, només cal llegir els editorials i columnes d'opinió de la premsa de Madrid, més hiperventilada que mai. I encara han pujat més de to els articulistes avui, després que interpretessin com una pressió inadmissible pels jutges de les desenes de milers de persones que ahir es van acumular ahir davant les portes del TSJC.



Si bé l’objectiu general del judici ja és lamentable i tota la parafernàlia judicial sembla inútil perquè tot fa l’aspecte d’estar precuinat, la sessió d’avui ha tingut punts que ratllen la ridiculesa extrema. Els temes de debat principal han versat sobre per què el web d’informació sobre la consulta va continuar funcionant després de la suspensió, com van arribar els 7.000 ordinadors als centres durant les hores anteriors a la votació, com es van obrir els col·legis el 9N, per què els directors d’institut van obrir o van cedir les claus i l’interrogant de fins a quin punt la Generalitat els va forçar a actuar.



En aquest punt, dues directores d’institut s’han contradit, l’una dient que ningú la va pressionar, l’altra assegurant que sí, que la van extorsionar. Per cert, la segona ha anat a llistes de Ciudadanos en les últimes municipals... D’altra banda, un dels altres testimonis, un inspector d’Ensenyament, escrivia fa un any i mig a El Mundo un article crític amb la immersió lingüística a les escoles. En aquest judici hi val tot. Com en la guerra judicial que l’Estat té organitzada contra Catalunya.



