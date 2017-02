Els fiscals es troben amb Fuenteovejuna com a màxim responsable del 9N

Dietari 2014 Dijous, 9.2.2017. 20:32 h

El gruix del judici pel 9N ja s'ha celebrat amb la sessió d'avui, on el jutge ha pogut escoltar la veu de l'exdiputada Gemma Calvet, l'expresident del Pacte Nacional pel Dret a Decidir Joan Rigol i diversos voluntaris de la consulta, entre els quals l'alcaldessa d'un poble, que han suscitat l'interès del fiscal. Els voluntaris han hagut de suportar les preguntes de les diverses acusacions, que han intentat per terra, mar i aire intentar fer-los relliscar perquè revelessin amb algun detall que la Generalitat estava darrere de la jornada participativa.



Han interrogat sobre d'on van sortir les urnes, els ordinadors, els bolígrafs, sobre si hi havia indicacions a l'exterior de les escoles explicant que s'hi feia, sobre si sabien qui hi havia per sobre del voluntari responsable màxim de l'escola, sobre si van veure funcionaris o personal de la Generalitat rondant pel col·legi, sobre com es va fer el recompte, sobre com s'indicava on havien d'emetre el sufragi els ciutadans, sobre si hi havia telèfons de contacte a disposició dels voluntaris en cas d'incidències... Mil i una preguntes que han rebut respostes evasives, faltes de memòria sobtades o, en la majoria dels casos, referències a altres voluntaris.



Així, l’alcaldessa de Vilanant, per exemple, ha reconegut que ella mateixa va obrir el local del municipi com a voluntària i que el va posar a disposició perquè li ho va demanar el voluntari coordinador de la zona. Un altre testimoni de la defensa ha explicat que no sabia de qui era la web participa2014.cat i que també desconeixia si hi havia algú per sobre del voluntari responsable del seu col·legi. A més, ha explicat que ‘un correu electrònic’ li va dir a quina mesa li tocava col·laborar el 9N i que els mateixos voluntaris van decidir quins cognoms votaven a cada mesa.



Què en pot treure la fiscalia dels interrogatoris d’avui? El màxim responsable del 9N és Fuenteovejuna. Todos a una. Com la celebèrrima obra de teatre de Lope de Vega, el poble no confessa l’autor del ‘crim’. O el que és el mateix: el poble com a col·lectiu confessa haver professat el ‘crim’, que en aquest cas no és un assassinat, sinó posar les urnes. “Aquí hi hauria d’haver 2,3 milions de persones”, ha dit Gemma Calvet referint-se al banc dels acusats. Demà, últim dia del judici –i últim torn de paraula per a Mas, Ortega i Rigau.



Article escrit per Guifré Jordan

