I aprofitant l’avinentesa del #VolemAcollir, Évole alimenta la campanya de desprestigi del Sí

Dietari 2014 Diumenge, 12.2.2017. 21:34 h

Ha trigat més d’un any i mig des de l’esclat de la crisi dels refugiats sirians a Europa, però la societat catalana s’ha organitzat per demostrar una vegada més que vol ser terra d’acollida. La Generalitat i els municipis porten temps intentant rebre refugiats activant diverses mesures, però sempre es troben el mur de l’Estat espanyol, l’únic que pot atorgar l’asil oficialment a les persones que ho necessiten. No obstant, la societat no desisteix i a través de la plataforma ‘Casa nostra, casa vostra’ intenta impulsar una onada de suports als refugiats, i de pressió als polítics. L’acte central serà una gran manifestació el proper dissabte a Barcelona.



Aquest dissabte, però, s’ha celebrat un gran aperitiu en el marc de la campanya a un Palau Sant Jordi ple a vessar amb un concert de més de tres hores amb desenes d’artistes. ‘Mediterráneo’, cantat per Serrat i una dotzena més d’intèrprets, i un 4 de 7 fet conjuntament per quatre de les millors colles castelleres de Catalunya van ser uns dels moments més emocionants. Ara bé, la polèmica també va ser present, sobretot amb el discurs de Jordi Évole.



El periodista va posar-se per sobre del bé i el mal etzibant clatellots tant al govern espanyol com al català, de qui recriminava que s’escudessin en el ‘no tenim competències’. Una de les crítiques més habituals i a l’independentisme, i que pot sortir car pels defensors del Sí en el moment de la veritat, és l'abús de culpar Espanya de tot. I ahir Évole va alimentar aquesta estratègia, però és clar, en un tema difícilment justificable. És per això que el comentari ha suscitat un gran rebombori sobretot a Twitter, on la consellera del ram, Dolors Bassa, i el diputat Lluís Llach han rebutjat les paraules d’Évole donant raons. La més òbvia: Catalunya NO pot atorgar asil, així que si acollís algú, el condemnaria ser un ‘sense papers’ perseguit per la justícia espanyola des del dia 1.



El mediàtic periodista s’ha defensat recordant la frase literal: “Sabem que alguns de vosaltres lluiteu i lluiteu per aconseguir que això no sigui així. Però altres us refugieu i dieu que és un problema de competències. Jo crec que no és un problema NOMÉS de competències, sinó un problema d’incompetències”. Remarcant el NOMÉS, és clar, però l’atac a l’argumentari independentista ja està fet, en directe davant milers i milers de persones al Sant Jordi i a casa, seguint-lo per TV3.



Res és casual en un moment sensible del procés. I menys, en un discurs d’un dels periodistes amb més credibilitat i més admirats pel món ‘progre’ espanyol alineat de manera nítida contra la independència. No n’hi havia prou amb demanar la màxima implicació a totes les administracions –sí, inclosa la catalana!– sense fer cap missatge entre línies enverinat contra el procés?



Article escrit per Guifré Jordan

