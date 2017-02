La revolució dels cabells blancs ha de ser completa

Dietari 2014 Dilluns, 13.2.2017. 21:03 h

Ja fa una setmana de la manifestació que va aplegar entre 40.000 i 50.000 persones a les portes del TSJC en motiu de l’inici del judici pel 9N. Avui, amb el procés vist per a sentència, la fiscalia general de l’Estat ha emès un comunicat denunciant pressions a la justícia i també “persecució i insults” a la pròpia fiscalia. En la nota, ni en l’últim mig any, però, no ha recriminat a l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, que assegurés a l’exdirector de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, que “la fiscalía te lo afina”.



En qualsevol cas, la concentració de fa una setmana va generar noves imatges per l’àlbum de fotografies del procés, i també discursos abrandats dels líders de les entitats organitzadores. Entre ells, Jordi Sànchez, que va etiquetar aquest moviment com la “revolució dels cabells blancs”. Un qualificatiu apropiat, que sembla que relleva la “revolució dels somriures”, una mica fos amb els constants vaivens interns en l’independentisme polític i la consciència que per trencar amb Espanya no bastaran uns somriures. Sobretot, però des de fa just un any, el qualificatiu també ha perdut gran part del contingut amb la malaurada pèrdua de la Muriel Casals el 14 de febrer passat.



La revolució dels cabells blancs ve a tomb per l’alta mobilització de les persones de la tercera edat en manifestacions, actes independentistes i voluntariat en entitats, quelcom inèdit al país fins ara. Tot i això, la revolta de la gent gran no és completa, ja que és clarament la franja d’edat menys procliu a la independència. El segment d’edat de 65 anys o més podrien inclinar la balança cap al No, ja que és l’única franja que vol quedar-se a Espanya, i ho fa per una gran diferència (34,4% Sí, 55,6% No). Tot i que són els únics partidaris de la unidad de España, són suficients perquè el resultat total sigui de 45,1% de vots negatius a 44,9% d’afirmatius.



Són dades de l’últim baròmetre del CEO, que reflecteixen un empat a 45,3% en la gent que té de 50 a 64 anys, mentre que els de 35 a 49 anys s’inclinen pel Sí per 8 punts. Entre els de 18 a 24 i els de 25 a 34, el Sí s’imposa per 13 punts. Si bé els joves segurament no estan tan mobilitzats com ho haurien d’estar per l’edat, hi ha la certesa que el dia que es convoqui el referèndum, aniran a votar i ho faran pel Sí. Ara bé, els integrants de la revolució dels cabells blancs hauran de convèncer els seus contemporanis per evitar que no condemnin les generacions més joves a una decisió que no desitgen pel seu futur.





Article escrit per Guifré Jordan

