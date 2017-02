La resolució desobedient del 9N de 2015 ja s'està complint

Dietari 2014 Dimecres, 15.2.2017. 22:47 h

El Tribunal Constitucional no hi entén d''operació diàleg' i continua amb la mateixa dinàmica que en l'anterior legislatura del PP: 'acoso y derribo' a qualsevol iniciativa del Parlament català cap a la independència. Ahir coneixíem que els famosos dotze jutges han anul·lat els dos acords de Junts pel Sí i la CUP que instaven el Govern a celebrar un referèndum enguany. Uns acords presos durant el debat de política general de l'octubre passat mitjançant dues votacions, que van ser permeses per la mesa del Parlament.



És per això que el TC apunta de nou a Forcadell (a banda dels tres altres membres de la mesa de JxSí i de Joan Josep Nuet, de CSQEP) i passa el cas a la Fiscalia, per si troba oportú obrir una segona causa a la segona autoritat del país o ampliar la primera. La justícia espanyola, a instàncies de la Moncloa, continua la festa, però ara sí que es comença a veure un inici de compliment de la resolució del 9N de 2015, que instava a la desobediència, i que tant reclama la CUP: el govern de la Generalitat ja actua ignorant el TC.



Com a mínim, pel que fa al plebiscit, ja que té tota la intenció de continuar-lo tirant endavant. Diguin el que diguin els jutges. Algú té la sensació, per més suspensions de textos de la cambra catalana, que el full de ruta s'està aturant? Algú creu que Puigdemont, que en un any ha de marxar, repetirà una versió edulcorada del referèndum? Només té una gran missió, que el pot catapultar als llibres d'història: algú creu que la deixarà passar?



De moment, les decisions judicials es limiten a anul·lar textos independentistes, cosa que no impedeix que es continuï avançant de manera subterrània. Una inhabilitació de Forcadell sí que ho podria canviar tot, però no sembla en cap cas imminent. I, si hi hagués judici i sentència condemnatòria del TSJC, encara hi hauria la possibilitat de recórrer la decisió al Tribunal Suprem. Entre una cosa i l'altra ens plantem a setembre i el referèndum no l'hauran impedit. Quan es comencin a prendre les grans decisions, totes seran revocades judicialment, però si aquesta vegada hi ha valor, com ho podran impedir?



Inhabilitant de manera exprés el president? Els consellers? Encara hi hauria algú darrere que podria posar les urnes. Suspenent l'autonomia? I això com es fa? Forçant la policia a entrar a les conselleries i el Palau de la Generalitat? Precintant escoles? Havent rebutjat de manera tan fefaent el diàleg, la força és l'única alternativa perquè l'Estat eviti la votació. Per tant, és evident que si hi ha valentia a Catalunya, els tribunals sols no podran aturar res. La desobediència discreta, sense grans anuncis, sense esvalotar el galliner internacional, ja està instaurada al Principat.



