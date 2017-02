Els supervivents i la capital de l’esperança contra el 155

Dietari 2014 Dissabte, 18.2.2017. 23:42 h

Només les ments més obtuses o sectàries podien posicionar-se en contra de la celebració de la manifestació massiva que s’ha produït aquest dissabte a la Via Laietana de Barcelona. Els arguments eren infantils. La consciència els pesarà després de la previsible (es veia venir) riuada de gent que ha desbordat en centre de la ciutat comtal. Poques vegades s’ha vist aquesta gran avinguda tant i tant plena, i això que allà les mobilitzacions són freqüents.



Tant se val si s’hi anava amb estelades (les que més s’han deixat veure), banderes republicanes espanyoles, de països diversos del món o com qui ha decidit anar-hi sense cap distintiu més enllà de la seva pròpia solidaritat... Avui la marea era del tot blava amb el lema “Casa nostra, casa vostra. Volem Acollir” i “Prou excuses, acollim ara”. Tant simple i alhora tant potent, com la xifra de prop de 300.000 persones que han convertit Barcelona en «la capital de l’esperança», tal i com ha dit una Ada Colau emocionada.



Per sobre de tota ideologia, i d’hiperventilats d’un cantó i l’altre, avui hem anat units. Aquest serà un any de moltes i grans mobilitzacions, i la d’avui n’era una. Avui per fi hem vist com les dues revolucions que conviuen a Catalunya s’han donat la mà per fer front comú (cadascú des de la seva perspectiva) contra la política caduca de l’Estat espanyol. Volem acollir refugiats, era el clam de molts. D’altres hi afegien, i volem ser un Estat per poder desenvolupar les polítiques per fer-ho realitat. És així de senzill. Fins i tot hem vist Inés Arrimadas entre els assistents.



Aquesta és la força d’un país que és i vol ser, i que ha tornat a omplir les portades dels diaris internacionals per la seva perseverança en voler-se governar per oferir un país nou i millor a la gent de fora. Catalunya ha estat sempre una terra d’acollida, una frase que ja hem convertit en tòpic però que no deixa de ser certa. Mentrestant, la resposta de l’Estat ha vingut d’Alfonso Guerra el que es va «cepillar» el difunt Estatut de Catalunya. El polític ‘d’esquerres’ ha demanat de manera poc subtil aplicar ja l’article 155 i suspendre d’una vegada Catalunya.



Mentre alguns propugnen la nostra desaparició, nosaltres seguim estenent la mà al món. Europa i l’Estat espanyol particularment, han mirat cap a una altra banda quan ha esclatat la crisi dels refugiats (potser hauríem de dir-los supervivents?). Nosaltres hem respost avui unint les dues revolucions que els fan més por: la social i la nacional (que per molts porta la primera implícita). És així com es construeix una nació. És així com volem la nostra República Catalana. Per què no aparquem les nostres diferències ideològiques i ens donem l’oportunitat de culminar la fita?







Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí