Un referèndum digital per estalviar-li el precinte a Rajoy?

Dietari 2014 Dimarts, 21.2.2017. 22:30 h

El bucle continua instal·lat en el debat mediàtic entre el govern espanyol i el català. Els primers insinuen, tot i que no de manera unànime, que estan mantenint reunions secretes amb l’executiu Puigdemont i estan estudiant 45 dels 46 punts que el president català va proposar l’any passat –tots, menys el referèndum, és clar–. Els altres neguen conspiracions subterrànies i diuen que un diàleg real ha de ser incloent el plebiscit.



La sensació és que uns i altres despisten el debat públic amb retrets, i escenifiquen de portes enfora una voluntat de diàleg inexistent en qualsevol cas. Però, en el fons, sí que sembla que hi ha moviments: però cadascú al seu laboratori. Els catalans, si tot va bé, deuen estar ja blindant una votació unilateral, i el govern de PP ja deu tenir un pla A, B, C i D per aturar-la. Ara bé, quina alternativa tindria la Generalitat per driblar un xoc amb els cossos de seguretat de l’Estat i poder votar?



El diari El País, que en les últimes setmanes es confon amb un ‘vulgar’ diari de la dreta més intransigent espanyola, deia diumenge a l’última línia del destacat d’una notícia que l’executiu català podria estar planejant una votació més aviat digital. Si s’emetés el vot de manera virtual, quin marge tindria l’Estat per aturar-lo? Ciberatacs. En aquest cas, però, la Generalitat intentaria reforçar-ne la seguretat fins a nivells de ciència-ficció.



Tot plegat s’hauria de fer amb garanties –i no organitzant una consulta com la de la Diagonal, organitzada fa uns anys per Jordi Hereu a Barcelona–, però s’haurien de valorar els pros i contres. Hi hauria un sector de gent que trobaria haver-se d’enfrontar a un ordinador com una barrera, però seria el segment de població de més edat, el més unionista de lluny. D’altra banda, què interessaria més de cara a l’exterior: una acció amb ciberatacs espanyols, que queden més sibil·lins però estan més de moda, o la imatge de la policia precintant escoles, més plàstica?





Article escrit per Guifré Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí