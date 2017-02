Reunió o negociació?

Dietari 2014 Dimecres, 22.2.2017. 22:00 h

Avui La Vanguardia revelava que, efectivament, Mariano Rajoy i Carles Puigdemont van trobar-se de manera discreta l’11 de gener de 2017. Casualment, cap dels dos negava la possibilitat de trobar-se, quan el dia següent van eren entrevistats en diversos mitjans. La situació ha acabat esdevenint un punt absurda i ridícula, un cop descoberta la trobada.

La notícia i les declaracions dels dos interessats, posen fi al petit sainet que s’ha organitzat aquesta setmana, des de que Enric Millo va filtrar sense embuts que ja hi havia hagut una reunió entre els dos caps de govern. La seva intencionalitat era clara: demostrar que Espanya governa. Evidentment, totes dues parts ho van negar perquè si no els contactes no serien secrets.

Reunió sí, negociació no. Durant dues hores, Puigdemont hauria exposat l’argument català del referèndum, i Rajoy s’hi hauria negat. És el màxim al que ara es pot aspirar per la via legal. Per això avui el president català, quan l’oposició (Iceta, Arrimadas i Rabell) l’ha interpel·lat sobre la qüestió, no ha negat que hi hagi hagut una reunió, però sí que ha volgut deixar molt clar que no hi ha hagut «ni se l’espera», una negociació per fer un referèndum a Catalunya. Ho confirmava Rajoy: el seu govern no negociarà la ruptura d’Espanya.

Els polítics han tornat a enredar l’opinió pública, com quan Mas negociava en secret. Aquesta vegada el sondeig que va fer l’11 de gener Puigdemont sobre Rajoy, sense pressions, no va tenir cap efecte. Segurament el president català va poder confirmar que podia seguir legítimament la via unilateral, perquè Espanya seguia sense atendre la causa.

I és així que el Pacte Nacional pel Referèndum ja ha sumat les seves primeres 10.000 adhesions, amb un munt de personalitats que han arribat, fins i tot, a Pablo Iglesias. Aquest brandava avui la seva adhesió orgullós del seu no independentisme combinat amb la voluntat de permetre votar als catalans. Posar-se al costat de la democràcia, això és.





Article escrit per Oriol Jordan

