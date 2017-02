Jugant amb la violència per liquidar el procés

Dietari 2014 Dijous, 23.2.2017. 21:20 h

La fiscalia ha presentat avui la querella contra Carme Forcadell i els altres tres membres de Junts pel Sí per haver permès votar, l'octubre passat, dues mocions al Parlament instant el govern a fer el referèndum peti qui peti no més enllà d'aquest setembre. Es tracta del segon procés que la fiscalia obre contra la presidenta del Parlament. La judicialització del procés es fa més complexa, l'Estat obre encara més per prémer el botó vermell quan interessi, tot i que la justícia té un temps de reacció força dolent.