Laura Castel estén la taca

Desconeguda per tothom i contra tot pronòstic, la senadora d’ERC, Laura Castel, exercint la representació espanyola a l’Organització per la Seguretat i la Cooperació d’Europa (OSCE), va brillar ahir colant el discurs sobiranista en una trobada de l’organisme a Viena. Al costat hi havia Meritxell Batet, del PSC, que va quedar atònita. La socialista va mantenir la cara de circumstàncies i no va gosar ni tant sols mirar la republicana.

És així com Catalunya es mou i posa nerviós l’Estat espanyol que cada vegada té més dificultats per saber d’on li cauran, després d’una jornada que tornava a reflectir un nou pas en la detonació d’aquest estat imperialista que viu els seus darrers anys d’existència. Regals a Urdangarín, destitució del jutge a Múrcia, i la nova querella contra els membres de la mesa del Parlament... menys Nuet a qui li van suposar nul·la intenció de desobeir, malgrat va votar el mateix que Carme Forcadell el dia que es van aprovar les conclusions de les comissions del procés constituent.

«El govern espanyol no permet canalitzar la voluntat de la majoria dels catalans de decidir democràticament el seu futur polític en un referèndum acordat i legal, i atempta així contra els principis democràtics establerts i acceptats per l’OSCE», deia Castel. La senadora aprofita amb molt valor un dels fòrums internacionals on tenim veu, tal i com se li ha demanat. El problema democràtic que hi ha a l’Estat no és menor, però molt probablement hi haurà qui prefereixi matar el missatger, com va intentar fer un senador de Podemos.

Joan Josep Nuet, el cap de files d’EUiA responia així a la fiscalia espanyola quan ahir no l’incloïen en la segona querella: «Querella de la fiscalia contra 4 companys/es de Mesa del Parlament. Una discriminació ideològica i una politització barroera i intolerable». Nuet, qui ara mateix segurament representa el front més allunyat d’una CSQEP radicalitzada, s’ha guanyat el respecte i l’apreci de tots els sectors independentistes. Aquest matí deixava clar que aquesta exclusió no aconseguiria dividir els demòcrates, assenyalant amb claredat el referèndum: «No sóc independentista, però s'ha de poder debatre d'independència. Si no, ens allunyem de la democràcia». Solidaritat davant d’una nova i evident actuació ideològica dels tribunals de justícia espanyols. La vergonya l'ha consumat Coscubiela, el portaveu de CSQEP, que mentre Nuet denunciava a TV3 els motius ideològics per prohibir idees com la independència, atenia als mitjans per dir que la motivació de la fiscalia no era ideològica i tractava de ruc el seu propi company de files quan deia que no tenia cap intenció de desobeir. Ell no, i els altres sí, però tots van votar el mateix. Quin gran vividor del sistema estàs fet, Joan Coscubiela!

L’Estat espanyol té clar que el seu objectiu és polític i no pas de dret o de legalitat. Això ho sabem tots els independentistes. Poc a poc, accions com aquesta van obrint ulls a indecisos. Cal seguir remant amb força per arribar a la unió de forces. Només queden 7 mesos pel setembre.







