Ara resulta que l'independentisme només és de dretes?

Dietari 2014 Dissabte, 25.2.2017. 20:30 h

Article escrit per Guifré Jordan

Abans, ser independentista implicava ser molt radical. Abans, ser radical implicava ser d'extrema esquerra. Abans, ser de dretes implicava ser gent d'ordre. Abans, ser gent d'ordre implicava no ser independentista.Tot va canviar, però els primers anys d'aquesta dècada. Una bona part de part de la societat catalana va deixar en un segon terme la variable dreta-esquerra i va voler apostar per la independència com a prioritat màxima, cosa que continua vigent en molta gent., les grans manifestacions, i el remor al carrer per unes eleccions amb llista unitària independentista va arrelar amb força. Ara, però, resulta que l'independentisme és de dretes?El sector dels comuns va aconseguir fer un cert forat entre els indecisos en les eleccions del 27S vinculant la llista de Junts pel Sí amb Artur Mas i les seves polítiques d'austeritat la legislatura anterior. L'expresident optava a la reelecció, així que tenien el discurs en safata, malgrat que fos una candidatura transversal., una llosa que encara arrosseguem. Doncs béamb molta força des del món dels satèl·lits d'Ada Colau.S'està venent que hi ha unque està guanyant influència. S'han fet articles, comentaris a tertúlies i alguna referència en el món polític. S'hi vinculen opinadors com Bernat Dedéu, Jordi Graupera... Que són nous, potser? Què no hi ha hagut CiUopinadors tota la vida? Ara se n’adonen? Els comuns continuen totalment bloquejats internament en la decisió de si són o no independentistes, i amb el nou partit també ho estaran.Quina és la reacció lògica, doncs? Desviar l’atenció, però com que les enquestes encara no els donen un avenç significatiu,, que amb l’alarma que han causat, sembla que englobi el conjunt de l’independentisme... També és cert que hi ha un sector que sembla que els vagi la vida criticant Ada Colau i els comuns i no s’adonen que si els arrosseguessin a la independència, això ja estaria guanyat...

