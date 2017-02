Vents independentistes bufen des d’Almería per oxigenar-nos

Diumenge, 26.2.2017. 21:30 h

Als cronistes del procés no ens passa per alt el debat que ha sobrevolat el carnestoltes d’enguany: ahir El Mundo obria portada amb una nova informació que implicava Artur Mas en la trama del 3%. La font? Un testimoni protegit que afirmava ser un empresari que havia anat a veure al Mas pre president per oferir-li comissions a canvi de concessions en obra pública. Segons explica, Mas l’hauria redirigit a la seva mà dreta, Germà Gordó, i d’allà hauria acabat a les mans d’Andreu Viloca, qui hauria acabat de lligar el tracte.



Aquesta informació no contrastada va fer que TV3 obrís el Telenotícies amb aquesta notícia ja amb les reaccions de tots els partits, inclòs Xavier Trias en representació del PDECat dient que era una estratègia per desprestigiar la nova formació. El dilema estava servit des del minut u: per què TV3 obria portada amb una informació provinent d’un mitjà que s’ha inventat notícies per difamar? Qui carai és aquest empresari que surt ara, 5 anys després que el cas esclatés? Per què surt ara? I també els altres arguments. És una nova excusa de CDC, tapar-ho tot amb la bandera? Per què no pot ser veritat la informació d’El Mundo, perquè no convé que se sàpiga? I així. Nosaltres ens preguntem: va actuar professionalment TV3? És a dir, va donar la informació perquè la va trobar realment destacable (en un dissabte amb poca teca), o simplement la va posar la primera de totes per demostrar independència amb el govern?



Sigui com sigui, el debat sempre hi és. Segurament ni uns ni altres tenen tota la raó, i davant del poc recorregut – de moment- de la informació, els hem de recordar que demà jutjaran Francesc Homs pel «delicte» que ja coneixen: posar les urnes el 9N de 2014. Ho farà al Tribunal Suprem ja que és aforat, i per això no va ser jutjat conjuntament amb Mas, Ortega i Rigau. Homs, amb valor, s’ha estat preparant durant les darreres setmanes per la més que probable inhabilitació, i avui ha estat molt clar en les seves declaracions: si hi ha condemnes pel 9N, això suposarà «la fi de l’Estat espanyol». Les condemnes segurament arribaran, però el que ningú no podrà amagar és que un 72% dels catalans estan per fer un referèndum, xifra inversament proporcional a Espanya, on només hi estan d’acord un 34%. Deixar votar no és donar la independència, però això no s’acaba d’entendre.



El cap de setmana ha acabat però, amb un punt positiu. La jove Alysa Soler, «projecte de jurista», tal i com es defineix ella mateixa, ha publicat una ràfega de tuits on explica la seva experiència com a estudiant a Catalunya. Va venir d’Almeria plena de prejudicis contra els catalans, va participar a la marxa de SCC el 12O, i en un moment donat, la bona acollida per part de la gent del país la va fer adonar-se d’aquella part de Catalunya que es deixava perdre perquè sí. Ara viu a Sabadell i col·labora amb l’ANC. L’Alysa és una alenada d’aire fresc, una veu jove i crítica, i una oportunitat per seguir fent les coses bé. Només així, lluny de la remor dels hiperventilats d’un cantó i l’altre, arribarem a l’objectiu final, amb els catalans d’aquí i d’allà.







Article escrit per Oriol Jordan

