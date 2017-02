Potser en la sentència del Suprem a Homs s’hi podrà llegir una DUI entre línies

Dietari 2014 Dilluns, 27.2.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

El Tribunal Suprem ha tornat a desenterrar el cadàver del 9N avui dilluns amb l’inici del judici a Francesc Homs, que durarà tres dies i que a curt termini podria, així que en teoria s’hauria d’executar de forma immediata –tot i que el TC després pot dir-hi la seva – i això significaria que Homs perdria la condició de diputat de manera fulminant.En el cas del TSJC, només Rigau és encara diputada, i, quan potser el procés ja ha basculat cap a un costat o un altre. Davant la pressió d’accelerar-ho tot per part dels més impacients,, però el cas d’Homs és diferent, deguda la seva condició d’aforat. Potser el seu judici acaba sent més clau que el de Mas?Potser per aquest motiu, el líder del PDeCAT al Congrés ha decidit respondre a les preguntes del fiscal. Ara bé, les respostes no han diferit en excés de les dels tres protagonistes del judici que va començar el dia 6 d’aquest mes. Bàsicament, Homs ha seguit l’estratègia del seus excompanys de govern i ha dit que. No ha faltat, però, que l’acusat destaqués que “aquest judici no s’hauria de celebrar”.Com va passar en el judici a Mas, Ortega i Rigau, malgrat els esforços de les defenses, la sessió d’avui deixa alguna escletxa al jutge per tombar part de l’argumentari dels acusats., però que no van rebre ordres per a fer-ho. Falten dos dies de judicis i tot estarà vist per a sentència. I depèn del que decideixin els jutges –o qui hi hagi darrere d’ells–,D’altra banda, avui publica el Diari ARA que Junts pel Sí i la CUP estarien planejant forçar al màxim el reglament del Parlament per intentarÉs a dir, incorporant-ho a l’ordre del dia quan la sessió ja hagi començat i saltant-se les votacions a totalitat i els debats en comissió. En teoria, l’article 81.3 de l’esmentat reglament faria possible fer-ho i,. I, quan estigués aprovada la llei de transitorietat... Llibertat. El Tribunal Constitucional serà un organisme d’un país forani.

