La nova mort del procés independentista

Dimarts, 28.2.2017. 23:36 h

José Antonio Zarzalejos feia avui les delícies dels polítics unionistes com ara Miquel Iceta predint la fi de Convergència (suposem, del PDECat) i, en conseqüència, del procés, a causa de l’inici del judici a Fèlix Millet i Jordi Montull (observin el persistent interès a vincular corrupció o violència amb independència). El Segon ha amenaçat amb revelar el finançament il·legal de CDC si toquen judicialment la seva filla.



Segons el periodista unionista, aquesta serà la fi del procés independentista. Des del Dietari del Procés no sabem quantes vegades l’han matat ja, i no creiem que aquesta sigui –encara- la definitiva.



Sobre Convergència, avui ha seguit el judici a Francesc Homs, amb el testimoni d’Artur Mas. L’expresident de la Generalitat ha donat els mateixos arguments davant d’aquest òrgan que fa uns dies al TSJC, tot subratllant que hi havia coses que, després de la providència del TC, no es podien –ni volien- aturar.



Com els explicava ahir en Guifré el referèndum, en aquest cas legal i vinculant, segueix aixecant polèmica. Si el Parlament estudia la manera d’alleugerir el procediment per poder aprovar la llei de transitorietat jurídica saltant-se –legalment- tots els tràmits de debat previs i convocar immediatament el referèndum vinculant, la reacció no s’ha fet esperar.



A banda de les desacreditacions esperables pel que fa als partits unionites tradicionals, avui ens hem de fixar en CSQEP, que segueix perduda en la indecisió. Xavier Domènech ha anat a Brussel·les a fer una conferència per advertir que el referèndum no serà vàlid sense el reconeixement internacional previ. Bé, no se suposa que el reconeixement s’ha de produir després, tal i com ens té acostumats a actuar la pròpia Unió Europea?



Domènech marxa a Brussel·les a vendre indecisió i, sobretot, covardia amb el tema del referèndum pactat que tothom ja ha descartat mentre a Catalunya li creixen els nans. La formació que estan articulant ell i Ada Colau passa per les hores més baixes tot just un mes abans de la seva prevista fundació: el Podemos de Dante Fachín s’ha revoltat i ha mostrat en un comunicat el seu total desacord en el sistema de tria de la direcció que s’està configurant, on es pretenia un pes equànime per totes les forces a fusionar: Podemos, ICV, BComú i Equo.



En el rerefons hi ha un interès per tenir un paper preponderant dins de la nova amalgama de forces (fa uns dies llegíem que Podemos reclamava el 50% +1 del control de la nova direcció), i a la façana d’això l’argument d’admetre candidatures lliurement d’on vinguin, que tots signem. La qüestió ha desembocat en una nova crisi al partit gairebé nounat. Domènech i Colau hauran d’afinar la seva capacitat de persuasió si no volen crear un partit que tingui com a primer rival a un Podemos Catalunya que vagi per lliure.



A tot això, el procés referendari català segueix avançant. Ja arriba el mes de març.









Article escrit per Oriol Jordan

