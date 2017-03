Empatx de judicialització... convenient?

Dietari 2014 Dimecres, 1.3.2017. 20:11 h

Article escrit per Guifré Jordan

Després de vuit anys i mig d'espera, avui ha començat el judici pel cas Palau.juntament amb la filla del segon, Gemma, i l'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, entre d'altres. Les penes pels dos grans protagonistes pugen a 27 anys de presó. Tot plegat, enmig de rumors que apunten que Montull podria estar negociant amb la fiscalia una rebaixa de la pena de la seva fillaL'inici de l'esperat judici arriba el mateix dia que s'acaba el depel 9N. El líder del PDeCAT a Madrid ha fet ús de l'última paraula per advertir de la contestació social que comportarà una sentència condemnatòria i per assegurar queMentrestant, el fiscal es refermava en la sol·licitud d'una pena de nou anys. El més calent és a l'aigüera. Aquesta setmana també hem sabut, i amb tota seguretat no trigarà massa a engegar aquest nou procés judicial.Les sentències de Homs, Mas i companyia, així com les novetats sobre les causes de la presidenta del Parlament, encara trigaran pel cap baix un parell de mesos a generar novetats. En aquest impàs,Cal patir pel procés? No, ja que hi ha incomptables casos del 3% sobre la taula, els Pujol no han pogut caure més avall i el cas Palau fa vuit anys que el coneixem.Així, com que la presumpció d’innocència brilla per la seva absència en la nostra societat, l’opinió pública ja ha fet els seus judicis paral·lels –també a la credibilitat de la justícia espanyola.. Però, després de cinc anys de procés, una cosa és clara: tot el que el soroll judicial podia fer baixar l’independentisme, ja ho ha aconseguit,. La judicialització del debat empatxa, i això sembla que acaba de començar. Entretant, però, potser el govern català està aprofitant que no estan a l’ull de l’huracà per començar a fer realitat els. No trigarem massa a descobrir-ho.

