El referèndum segueix intacte després de la seva nova mort

Divendres, 3.3.2017.

El Consell de Garanties Estatutàries ha resolt avui que reservar una partida, encara que sigui com a supòsit, per a celebrar un referèndum per decidir el futur polític de Catalunya és totalment inconstitucional. Res que no s’hagi dit abans des de l’unionisme polític, malgrat que la Constitució Espanyola no ho prohibeix expressament. Del que adverteix el CGE, concretament, és que la potestat per a decidir sobre aquesta qüestió depèn única i exclusivament de l’Estat. Correcte, on és la novetat?



La resolució, que respon a un recurs als pressupostos catalans presentat de PSC, PP i Cs, ha donat una alegria insospitada als polítics espanyolistes. De tots, els més viscerals han estat, novament, els polítics que lideren Catalunya Sí Que Es pot. Joan Coscubiela, un dels seus ariets, ha tornat a fer passar vergonya als demòcrates que van votar aquesta opció política. «Suposa una desautorització en tota regla de la posició d'unilateralitat del Govern», ha proclamat el sindicalista transformat en polític del sistema. Coscubiela ha tornat a llençar la gran amenaça: «l’estratègia de la unilateralitat posa en perill el Pacte Nacional pel Referèndum». El portaveu de CSQEP torna a deixar entreveure quina serà l’excusa que empraran per sortir del front comú català.



I després, els de sempre: des de Ciutadans, Fernando de Páramo diu que aquesta resolució és el «game over» del procés català. Xavier Garcia Albiol ha titllat l’estratègia de JxSí i la CUP de «bandolerisme polític» mentre celebrava la decisió unànime del CGE. Ambdós partits treuen pit al considerar que els independentistes ja no poden dir que això és culpa del TC. Pel que fa a Miquel Iceta, el primer secretari del PSC considera que si l’únic objectiu d’aquesta legislatura era fer un referèndum, després d’aquesta resolució és l’hora de convocar noves eleccions. Des d’Espanya, el ministre popular, Íñigo Méndez ha parlat per sobre del bé i del mal: «El Govern d’Espanya sempre ha estat lleial a Catalunya», ha demanat que no seguim fent actes que els nostres propis organismes qualifiquen com a inconstitucionals, i ha afegit que som molt afortunats de poder ser els més ajudats amb el FLA.



Però... saben què? Malgrat totes aquestes declaracions polítiques de manual, perfectes per omplir demà els mitjans de titulars, tots aquests polítics saben perfectament que això no aturarà ni molt menys la voluntat de l’aliança independentista, que ja s’ho esperava. El Tribunal Constitucional, en el seu atac d’odi contra l’Estatut de Catalunya el 2010, va suspendre la potestat del Consell de Garanties Estatutàries de fer resolucions que siguin jurídicament vinculants. Així, el que diu aquest òrgan és, en realitat, paper mullat. Sigui a través de la famosa «partida oculta» de 5,8 milions per a «processos electorals i consultes ciutadanes», o una altra via, res impedirà a Puigdemont convocar el referèndum. Una altra cosa serà el que vingui a partir d’aquell moment.





