Lliçons en matèria de relacions internacionals per aconseguir el reconeixement del món

Dietari 2014 Diumenge, 5.3.2017. 20:18 h

Article escrit per Guifré Jordan

Aquesta setmana s’han celebrat les jornades de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), que han versat sobre. Unes lliçons per a Catalunya que el govern encapçalat per Puigdemont i també la ciutadania hauran de tenir en compte. Les sessions arriben en el marc de diverses discussions sobre el futur d’una hipotètica Catalunya independent, amb debats com lao elsobre la taula.En primer lloc, una de les ponents, l’advocada Ana Stanič, ha deixat molt clar, sinó que els països reconeixen els nous territoris depenent de com s’ha esdevingut el procés de secessió. Així, és obvi que. A més, ha explicitat que una independència amb DUI no està fora del dret internacional. Tant és així que elamb l’argument que no hi ha norma que la prohibeixi.Coses més pràctiques: és important deixar clar que es pagarà el deute. Per exemple,començar-se a guanyar el suport de la resta de països. Paral·lelament, el professor de la UB i ESADE Jordi Sellarés, suggereix que tenir calculat i avançar-se en el tema delés important si no es vol sortir molt perjudicat d’una separació.En ple segle XXI, latambé s’ha de potenciar. Segons la investigadora Marta Ter, les accions de les personalitats d’origen armeni que viuen arreu del món han portat molt bones notícies per Erevan. Per exemple, tractes de favor de Washington o bé conscienciació mundial sobre el genocidi armeni de 1915. En aquest sentit,a llocs estratègics com Brussel·les ha aconseguit que Geòrgia sigui vista amb millors ulls per la UE. Ara bé, sense arribar a untar polítics, com en el cas d’Azerbaidjan, que pot ser positiu a curt termini, però crearà de ben segur mala premsa a la llarga.I la clau de volta de tot plegat:Professors del Quebec i Escòcia, tot i ser conscients que les seves nacions han fet plebiscits fallits, no dubten que continua sent la via. Nicola McEwen creu que hi hauràa Edimburg, i que l’SNP està convençut que es guanyarà. Al seu torn, el professor quebequès Daniel Turp afirma que el principal partit independentista apunta unaEn aquest sentit, dóna un consell que pot ser or si s’aprofita des de Catalunya:(llengua, cultura, dèficit fiscal), sinó dient-los que amb la independència milloraran les relacions internacionals del país, perquè els seus habitants tindran més veu davant la comunitat internacional.

