Les orelles del llop, al descobert!

Dietari 2014 Dimarts, 7.3.2017. 22:14 h

Article escrit per Guifré Jordan

La mesa del Parlamentde la pròpia cambra tot i la pressió asfixiant de l'oposició. El fet ha desencadenat una. En aquest cas, a les crítiques per "degradar les institucions" i les insinuacions de mesures antidemocràtiques s'ha unit aquesta vegada Catalunya Sí que es Pot, en una continuació de 'l'estratègia de la flor':. I així successivament.En qualsevol cas, molts comentaris a Twitter, que precedeixen els opinadors 'oficials' de demà,suposadament en marxa. El PP continua dient que ho aturarà tot, però a alguns els sembla poc, que s'enviï tot al TC. És clar, després de cinc anys amb l'única resposta en les sentències de l'Alt Tribunal. I que l'actual govern català va totalment disparat cap al referèndum. Fins i tot saltant-se el TC.Alguns estan veient les orelles al llop, finalment s'estan començant a creure que això va de debò i que únicament ambaixò no se soluciona. I que si no se'ls para els peus, continuaran fent passos fins que, sense voler, declararan la independència al Parlament! Amb tota probabilitat,D'altra banda, hi ha hagut una petita revifalla amb la qüestió dels pressupostos., i l'oposició ja diu que, per variar, portarà els comptes també al TC. Junts pel Sí ha de decidir si ho deixa tot igual, com ja li ha exigit la CUP, o treu la partida per tal de no postergar-ne més l'aprovació.És evident que, amb els obstacles de l'Estat, l'aprovació de la llei que ha de regular el referèndum (la de transitorietat) ii recomanable en condicions normals. Però està més que justificat el cert secretisme i la voluntat de reduir els terminis per evitar el TC. És que han deixat alguna alternativa?

