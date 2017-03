La supèrbia es comença a descontrolar

Dietari 2014 Divendres, 10.3.2017. 20:12 h

El dia que l’Assemblea Nacional Catalana celebra el seu cinquè aniversari, l’Estat espanyol ha anat per primera vegada més enllà de l’amenaça del 155 (la suspensió de l’autonomia), deixant entreveure el pas següent: l’aplicació de l’article 116, el que determina l’estat d’excepció.



El document, que ha filtrat el diari unionista El Periódico, seria un escrit del govern espanyol enviat al Consell d’Europa, per justificar la darrera reforma del Tribunal Constitucional, amb el següent text: «[...]en el cas que hi hagués una forta reticència d'un o més governs regionals o locals a complir amb sentències i decisions del TC, desafiant obertament els poders d'execució del tribunal, posant en risc el sistema constitucional en el seu conjunt, podria aplicar-se l'article 155. Si la situació fos més greu, aleshores l'article 116 podria ser també aplicable.»



Mentrestant, després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, Junts pel Sí ha fet un nou intent d’acontentar a tothom incloent unes modificacions en el redactat dels pressupostos: una part per acontentar la CUP, que li ha comprat, i una altra per acontentar CSQEP, que no li ha comprat. Ambdues formacions s’han acabat queixant i la posició de la coalició de govern ha esdevingut ridícula, perquè és evident que no es poden fer les coses per acontentar tothom, i menys si es vol posar d’acord dues forces que defensen coses antagòniques com ara mateix són els anticapitalistes i els de CSQEP, en l’àmbit nacional.



Qui tampoc pot pretendre que combreguem amb rodes de molí és Artur Mas. L’expresident de la Generalitat ha sortit al pas de les acusacions que li han caigut de tot arreu després de les confessions del Cas Palau. Mas ha parlat a RAC1 on ha fet més enemics que amics. El president del nou PDECat, ha negat la implicació dels extresorers de Convergència, de Germà Gordó en el cas del 3%, que sembla ser que era un 4%, i les comissions cobrades a Ferrovial. L’empresa, que ha declarat avui, també ha negat que pagués comissions al partit extint.



Evidentment, la presumpció d’innocència hi és, malgrat que cada vegada més indicis apunten a l’evidència. Però sobre el paper, no hi ha cap prova sòlida. Mas però, ha sobrepassat la fina línia de la decència política avui quan ha afirmat: «ERC no fa tanta por com el PDECat, que representa un espai que pot donar la majoria per fer un estat català.» Quim Arrufat des de twitter ha reaccionat a aquest atac gratuït contra les forces independentistes de tota la vida que han decidit donar la mà en aquesta legislatura a CDC: «També podria ser que l'Estat no investigués, encara que volgués, ERC o CUP per corrupció perquè no ho són, de corruptes. Podria ser. No sé.» Ho certifica, com bé saben, el propi de Alfonso quan confessava a Fernández Díaz que allò que havien trobat a ERC quan els havien investigat o espiat no era gens sòlid, Jordi Ausàs a banda.



Mas torna a mostrar l’orgull ferit i és aquí quan així es fa més mal a ell i més al seu partit i a la coalició de govern que se sustenta gràcies a la implicació i els esforços d’entesa entre Puigdemont i Junqueras. Tots tenim clar que l’encausament de l’antiga CDC no s’hauria produït si no s’hagués tornat independentista, i que Millet va servir a la FAES, però això no treu que si ha comès algun delicte no ho hagi de pagar, com també s’exigeix al PP o al PSOE, els partits més corruptes de l’Europa occidental. Ningú diu que Mas hagi comès cap delicte, però si Convergència com a ens ha hagut de dissoldre’s i crear una nova estructura, segurament el Cas Pujol i el del 3% hi tenen alguna cosa a veure. La supèrbia en aquest cas no ajudarà la nova formació que Marta Pascal s’esforça tant a vendre. Afortunadament però, les iniciatives que està impulsant la dirigent novella estan destinades a intentar que els errors de CDC no es tornin a repetir mai més al PDECat. Molta sort.









