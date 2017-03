Dietari 2014 Diumenge, 12.3.2017. 03:15 h

Les maniobres d'Espanya per judicialitzar el procés començar a ser censurades per la UE

Revés de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa a l'Estat espanyol per l'ús que està fent del Tribunal Constitucional. L'informe lamenta la reforma que dóna poders executius a l'Alt Tribunal, diu que "és una excepció" en el panorama europeu i insta el govern del PP a reconsiderar aquesta posició. El dictamen és del tot consultiu, però és significatiu, ja que es tracta de la primera crítica d'una institució pan-europea a Espanya per una mesura que s'ha impulsat expressament per combatre el procés sobiranista. El Consell d'Europa no forma part de les institucions de la UE i, per tant, allò que digui no és determinant. Però podria ser un precedent de crítiques a les controvertides maniobres de Rajoy per la Comissió Europea o l'Eurocambra en un futur. Fins ara, Brussel•les ha passat de puntetes sobre el tema i s'ha centrat a posar el focus de la manca de democràcia en Polònia i Hongria. No interessa desestabilitzar encara més l'Estat espanyol... però potser arribarà el moment que ja no podran tapar-ho més. De moment, els representants de la Moncloa ja han intentat eliminar les crítiques al document del Consell d'Europa, segons s'ha filtrat. Però no ho han aconseguit per complet. És el preàmbul d'una caiguda de la 'façana' d'imatge que l'Estat té de portes enfora? Article escrit per Guifré Jordan