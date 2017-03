S'engega la metxa, comença la gresca

Dietari 2014 Dilluns, 13.3.2017. 22:08 h

Article escrit per Guifré Jordan

S'engega la metxa. La fase final del procés viu avui el seu primer punt àlgid d'enfrontament. El TSJC, en temps rècord, ha fet pública la seva sentència en referència al cas 9N. I, com era de preveure, ha estat condemnatòria.A més, condemna l'expresident a, l'exvicepresidenta 30.000 euros i l'exconsellera d'Ensenyament 24.000 euros. La sentència no és ferma, perquè es pot recórrer al Tribunal Suprem, així que no comporta conseqüències immediates. Com a mínim en el compliment del veredicte. Ara bé, per l'Estat espanyol, l'error pot haver estatLa decisió del TSJC suposa un revés comparable a la retallada de l'Estatut de 2010. La diferència és que aquell era el primer pas de la resposta judicial -i no política- als anhels de sobirania del poble de Catalunya i ara la saturació d'accions dels tribunals no deixa pensar en fred què representa la sentència. Amb tot, sien les seves paraules després de la determinació dels jutges. Han evitat afirmar que hi haurà cap avançament en el calendari del referèndum ni cap acció per accelerar el procés. A més, han dit fins i tot que l'oferta de mà estesa amb Madrid no s'ha acabat. No obstant, el gest de. De portes endins i de portes enfora. La premsa internacional ja no parla de possible diàleg, sinó dels múltiples processos oberts per part d'Espanya i del plebiscit d'aquest setembre.Alguns mitjans recullen també algunes de les declaracions que ha fet Artur Mas en una roda de premsa posterior a la lectura de la sentència on també han comparegut Irene Rigau i Joana Ortega: "L'Estat espanyol persegueix persones per com pensen". L'expresident, força qüestionat en els últims dies, s'ha llepat les ferides dient que pensen anar, si cal, aLes grans entitats de la societat civil ja preparen un gran acte de resposta, i és que a partir d'ara entrem a la fase decisiva. Ara sí.Ens comencem a situar en un ambient com el dels mesos anteriors al 9N. I la ciutadania ho ha de saber. Francesc Homs, Carme Forcadell, Joan Coma i tants d'altres poden ser els següents, però el plat fort vindrà si Carles Puigdemont té el valor de posar les urnes.A tot això, l'excepcional episodi d'avui ha deixat massa en segon pla dues notícies rellevants relacionades amb el tema. Sobretot la informació protagonitzada per la primera ministra escocesa, Nicola, que ha anunciat ara sí oficialment. La setmana vinent instarà el parlament d'Edimburg a que l'exigeixi a Westminster entre la tardor de 2018 i la primavera de 2019. O el que és el mateix: quan se sàpiga l'acord del Regne Unit amb la UE pel Brexit però no s'hagi consumat la sortida.Segona informació:L'omnipresent tertulià, molt proper als convergents en els seus postulats, rep la recompensa en un gest que s'interpreta com un intent del PDeCAT de controlar més les informacions sobre els casos de presumpta corrupció de la vella CDC.L'actualitat és un remolí, però aquest espai té l'esperança que pugui ajudar el ciutadà a desgranar el gra de la palla.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí