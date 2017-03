Dia d’especulacions inevitables sobre els secrets més ben guardats

Dietari 2014 Dimecres, 15.3.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

ha evitat avui per terra, mar i aire fer especulacions sobre els propers mesos del procés tot i les insistents preguntes del periodista Jordi Basté durant una entrevista a RAC1. El vicepresident del Govern no ha donat detalls sobre el referèndum iSí que ha especulat sobre quina serà la resposta de l'Estat a tot plegat i en aquest sentit ha esmentat la possibilitat de l'aplicació de l'(suspensió de l'autonomia) o el(estat d'alarma, excepció o setge). En cas de declaració de l'estat de setge, ha reconegut que seria "difícil" organitzar la votació.En el terreny de les especulacions, també ha dit que si se celebra el referèndum (ell s'ha mostrat convençut) i guanya el Sí, s'haurà d'obrir una. Ara bé, una cosa si que l'ha dit sense vacil·lar: a curt terminial Parlament. A més, segons ell,Les dues informacions combinades són un intent de un cop de porta a diversos rumors: un, que apunta a una, forçar eleccions i guanyar-les. I l'altre,, tot provocant que l'inhabilitin i que no es pugui presentar a uns futurs comicis. Teories de la conspiració que, inevitablement, continuaran en el futur. Hi ha molts interessos creuats perquè així sigui.Les especulacions, però, no acaben aquí: l'ha fet pública laper als propers mesos que sotmetrà als seus socis de cara a l'assemblea anual de l'entitat. I el text és una especulació en si mateix, ja que exigeix el referèndum però sap que no tot és tan fàcil i reconeix tres escenaris possibles.El primer,i negociar amb Espanya els termes de la secessió. Ideal, però improbable.El segon,i veto per la força al referèndum per via d'inhabilitacions o suspensió de competències. En aquest supòsit, l'ANC exigiria que el Parlament (o l'Assemblea de Càrrecs Electes, si la cambra catalana també caigués a mans de Rajoy)El tercer escenari és una variant del mateix però amb l'Estat actuant quan ja s'hagi aprovat la llei de transitorietat. En aquest cas, l'Assemblea defensarà queperquè ja tindrà aprovada la llei fundacional.I mentre el soroll, les especulacions i les elucubracions continuen donant voltes, el Parlament de Catalunya continua fent passos per poder aprovar la clau de volta: la. La mesa de la cambra va decidir ahir permetre que demà es constitueixi la comissió que ha de permetre fer la. I, amb aquesta mesura, s'ha de poder votar la llei de transitorietat en un dia. Tot, per evitar l'escenari 2 de l'ANC. Sens dubte, el més explosiu i perillós de tots.

