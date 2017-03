Sentint el risc

Dietari 2014 Dijous, 16.3.2017. 20:12 h

Avui s’ha constituït la ponència conjunta per discutir la modificació del reglament que ha de permetre que la cambra pugui aprovar lleis en lectura única, com ja es fa en d’altres cambres, com ara el Congrés espanyol. I tot això per què? Perquè es vol aprovar una llei anomenada de transitorietat jurídica que ve a ser una DUI encoberta en dos temps, que ens permetria tenir el marc jurídic propi per poder convocar un referèndum d’autodeterminació de manera absolutament legal. No creuen que aquest és un pas de gegant?



S’han parat a pensar, deixant la rauxa a banda durant un moment, que la ponència conjunta, en la qual només hi haurà JxSí i la CUP, no comptarà amb cap altre grup de la oposició? I han reflexionat sobre què podria passar si aquests grups de l’oposició demanen empara al TC i aquest òrgan suspèn la ponència, com ja va passar el 2016 amb la de les lleis de desconnexió? S’imaginen que ens impedeixen celebrar el ple que ha d’aprovar la llei de desconnexió? Com ens ho farem? Serem capaços i tindrem el valor d’aprovar la Declaració Unilateral d’Independència? Senten l’alè de l’estat moribund preparant el punyal? Se n'adonen que si seguim bona part de la lògica d'aquestes preguntes vol dir que seguint la lògica de la legalitat espanyola, ni amb un 100% d'independentistes podríem fer la independència? No els sembla emocionant tot el que estem fent? Potser, en el moment menys esperat i menys calculat, ens veurem obligats a aprovar una DUI, i aleshores tot des produirà. Ja poden tornar a desfermar la rauxa i anem-hi a totes.



Mentre això passa al Parlament, les planes dels diaris segueixen omplint les portades de titulars sobre l’extinta Convergència, Mas, Pujol... però aquesta setmana s’està celebrant el judici del Cas Pretòria, en el qual està involucrat fins al coll «un alcalde català». Les poques portades que l’han citat, es refereixen a l’alcalde català, així, sense més. A TV3, curiosament, tampoc s’ha citat la formació a la qual va estar adscrit el totpoderós Bartomeu Muñoz, successor de l’esperpèntica Manuela de Madre, alcalde de Santa Coloma de Gramenet. Ja els ho direm nosaltres: el PSC. Ah! I tot això sense citar a Narcís Serra, un dels grans corruptes de Catalunya, que casualment és del mateix partit i que presumptament va buidar Catalunya Caixa a favor seu.



Resulta curiós fer una consulta al cas i veure que la trama de corrupció dels socialistes és pitjor que la del Cas Palau: 45 milions robats, per 35. Val a dir que els sindicats de TV3, que reclamaven amb força raó la flagrant politització de la direcció del canal al col·locar-hi de cop un «emissari de CDC», queden sense masses arguments quan tapen, com gairebé tots els mitjans, que la gran trama de corrupció a Catalunya és del PSC i es diu Cas Pretòria. Això no exculpa, ni molt menys, les responsabilitats de Convergència allà on s’hagi embrutat les mans, però el cert és que si vàndals uns, vàndals els altres. Miquel Iceta compareixia avui per dir el mateix que la Infanta Cristina: «no em constava res del que estava passant a Santa Coloma». «posaria la mà al foc per Narcís Serra». La periodista Pilar Carracelas li responia amb claredat via xarxes: «Em puc creure que no sàpigues el que passa a Avinyonet del Penedès, no a una de les 10 ciutats més poblades de Catalunya. Igual que amb el Cas Palau, insisteixo: qualsevol que sàpiga com va un partit, sap que si ets dirigent, saps la merda que hi ha. 100%».



Queda palès que als mitjans unionistes, sobretot, els interessa vendre abans que «un alcalde català» és corrupte, abans que embrutar al PSC. Català recordin que es relaciona amb Artur Mas, Convergència, Pujol, corrupció, etcètera. Però ningú explica que la corrupció a Catalunya només representa un 2% del total de l’Estat, segurament l’únic rànquing que la nostra encara comunitat autònoma no lidera.









Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí