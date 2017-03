La fi del segle XX a Euskadi i l'inici del camí cap al cim

Dietari 2014 Divendres, 17.3.2017. 20:12 h

Juan José Ibarretxe feia servir fa uns dies la metàfora d'una escalada a l'Everest passant pels diversos camps base per explicar l'ascens d'una muntanya molt alta per part de Catalunya i Euskadi per tal d'arribar al cim: la independència. L'exlehendakari, mitjançant l'exemple tan gràfic, explicava que els bascos havien arribat al camp base 2 però que el Principat ara els havien superat plantant-se al camp 3, dels quatre que ell plantejava.



Un parell de generacions de catalans s'han emmirallat en els companys abertzales com a model per treballar cap a la plena sobirania. Avui, però, potser s'ha constatat que aquells pocs catalans aleshores prou valents per desitjar públicament marxar d'Espanya estaven equivocats. Quan fa gairebé 60 anys que ETA va començar a posar bombes, avui l'organització ha anunciat que entregarà les armes el proper dia 8 d'abril a la tarda. I a canvi què ha demanat? Res. Absolutament res. És una rendició incondicional. No han aconseguit un gest de l'Estat espanyol en l'apropament dels presos.



La lluita etarra ha estat en bona part estèril, ja que el seu principal objectiu, la independència, ha fracassat. Sí que ha aconseguit internacionalitzar el conflicte i que el món pugui assenyalar ara on és Euskadi, però fins ara s'ha assenyalat en vermell. El color de la sang. I això ha estat contraproduent per a la majoria d'abertzales, pacífics, ja que ningú els ha escoltat ni a l'Estat, ni a Europa, ni tampoc al propi País Basc. L'independentisme al territori està estancat, inamovible, perquè bona part de la societat encara el relaciona amb ETA. Això dificulta, i molt, un auge del moviment fins a convertir-se en majoritari, tal com ha passat a Catalunya.