El fracàs de la 'mani' unionista no vol dir res

Dietari 2014 Diumenge, 19.3.2017. 21:59 h

Article escrit per Guifré Jordan

Avui una nova manifestació unionista encapçalada per Societat Civil Catalana s’ha passejat pels carrers de Barcelona amb un resultat de fracàs rotund. Com a mínim, comparat amb la magnitud de les grans marxes independentistes de les cinc últimes diades nacionals. Entre(segons l’organització) han cridat diverses proclames com ara:, “no a la independència, sí a la convivència”,o “aquí estem, ja no callem”.També han mostrat cartells on es veien polítics sobiranistes catalans i un missatge que els acusava de “colpistes”. Membres del PP, Ciudadanos i PSC han assistit a l’esdeveniment, en el qual el president de SCC, Mariano Gomà, ha dit:Els independentistes fracassaran i abandonaran la 'revolució dels somriures' per la frustració”. Sí, fa riure que ja sàpiguen l’opinió de tots els catalans abans de fer cap votació. Així doncs... La derrota d’avui és quelcom que ha de celebrar l’independentisme? En absolut, no hi ha res a celebrar.La idiosincràsia dels dos moviments no és comparable.. Però és clar, aquí només s’aixeca del sofà qui vol canviar el status quo. I, de moment, amb una gran manifestació de dues hores a l’any no s’ha aconseguit cap gran revolució. En qualsevol cas(comptant els comuns), 10.000 més que Junts pel Sí i la CUP. I el procés necessitarà manifestacions, sí, però també vots. En un referèndum o en el que s’acabi organitzant., perquè l’escàs èxit de la manifestació d’avui no és significatiu.

