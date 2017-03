Estan disposat a dir No a una 'simple' xerrada al Senat?

Dietari 2014 Dimarts, 21.3.2017. 22:38 h

Article escrit per Guifré Jordan

El TSJC ha empès avui Carme Forcadell un pas més cap a la inhabilitació rebutjant el recurs d’ella i els altres tres membres de la mesa del Parlament de Junts pel Sí. Així,. A la interlocutòria el tribunal diu que permetent les dues votacions sobre el referèndum l’octubre passat, Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet van incórrer en una “infracció intencionada, patent i clamorosa”.Quina casualitat, però, queI per què? Segons el TSJC, l’orientació del seu vot deixava clar un “acatament a l’alt tribunal”. És a dir, els jutges donen cobertura a la discriminació per ideologia (Nuet no és independentista) que va practicar la fiscalia amb la querella. En qualsevol cas, l’únic dubte sobre la sentència del tribunal és sique ja pesa sobre Forcadell...I mentre la vida segueix igual als tribunals, el govern català ha premut l’accelerador en la pugna per–encara que ningú estigui dialogant i tothom estigui preparant subterràniament la fase final del xoc–. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han publicat aquest dilluns un article a El País on demanen nítidamentI li posen l’exemple d’Escòcia. L’executiu del PP ja ha lamentat la carta i rebutjat el prec.A banda, el mateix Puigdemont ha demanat fersobre “el referèndum català” el dia després de Sant Jordi perquè no veu un lloc millor per dialogar. Dimarts vinent la cambra alta espanyola decidirà si ho accepta. Tindran valor de dir que no una altra vegada?

