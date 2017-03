El primer seient buit

Dietari 2014 Dimecres, 22.3.2017. 20:12 h

Avui era dia d’aprovació de pressupostos al Parlament de Catalunya, tota la tensió estava centrada en la gestió cada vegada més convulsa de l’hemicicle català, però l’actualitat judicial ha tornat a interposar-ne als titulars dels mitjans: el Tribunal Suprem ha emès sentència contra Francesc Homs. El líder del PDECat al Congrés espanyol ha estat inhabilitat per un període d’un any i un mes, i condemnat a pagar 30.000€ de multa. Els delictes, són més que coneguts: haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014. Bé, concretament, haver desobeït el Tribunal Constitucional per poder posar les urnes aquell dia.

Quan entrarà en vigor la sentència? Quan haurà d’abandonar el seu escó Homs? La sentència del TS és ferma, per tant, la seva aplicació hauria de ser immediata encara que el polític català vulgui recórrer. Les reaccions han estat les esperades, més amenaces per part del Partit Popular, el PSOE i Ciutadans i, solidaritat absoluta per part dels partits independentistes. «Avui guanyem i seguirem guanyant!» ha dit el màxim afectat en agraïment per les mostres de suport rebudes.



Dèiem que aquesta notícia s’ha interposat al titular de l’aprovació dels pressupostos, facilitada per dos diputats de la CUP. La sessió s’ha desenvolupat sota el jou de l’advertiment dels lletrats del Parlament, que han avisat una vegada més que incloure esmenes sobre el referèndum unilateral d’independència als comptes era un nou desafiament al TC, i que la Mesa podria tornar-ne a pagar els plats trencats. El filibusterisme s’ha tornat a desfermar i la situació s’ha tensat al màxim. De fet, els diputats anaven calents després d’una intervenció provocativa de Fernando de Páramo (Cs) acusant de corrupció a Raül Romeva. El conseller d’Afers Exteriors no s’ha arronsat i li ha respost que ell –de Páramo- preferia envoltar-se de feixistes en les manifestacions (en al·lusió a la d’aquest cap de setmana). Ciutadans s’ha fregat les mans, i ha aprofitat per fer-se l’ofès i intentar aturar el ple.



I, finalment, els comptes. Els advertiments dels lletrats han propiciat que JxSí retirés la seva esmena, però que votés les de la CUP i CSQEP. Els anticapitalistes han eliminat la referència a «la legislació que sigui vigent en aquell moment», rebent fins i tot el suport d’una diputada de CSQEP, Àngels Martínez, que ha votat a favor de l’esmena cupaire «a consciència» perquè està a favor del referèndum unilateral. La resta del seu grup parlamentari no ha donat suport a l’esmena anticapitalista. I de ben segur que té clar que aquesta és la única via per celebrar-lo. La diputada lila ha estat un lliri entre cards, una llum d’esperança en un grup parlamentari que malda per sobreviure a l’espera del que munti Ada Colau.



La CUP no s’ha estalviat cap retret al Govern a l’hora d’aprovar els comptes. Se’ls ha d’agrair el gest, perquè en les darreres hores havien rebut la pressió d’un manifest impulsat per un grup de militants de diversos dels corrents interns de la formació demanant que no es votessin uns comptes neoliberals i autonomistes. Entre els sotasignants però, no hi ha cap personalitat cupaire rellevant, més enllà de l’excandidat de la CUP Barcelona el 2011, i d’altres noms secundaris. La pressió no ha funcionat, però la CUP ha reaccionat i ha advertit el Govern que aquest és un «Sí condicional» a la celebració d’un referèndum vinculant, que no admetran cap xantatge més i, sobretot, que el Govern s’espavili a posar ja data i pregunta al referèndum. Això és justament accelerar el procés. Eulàlia Reguant ha proposat fins i tot la ‘pregunta normal’, amb l’enunciat clar que tots esperem, i la resposta binària a Si o No: «Vol que Catalunya esdevingui una República independent?».





Article escrit per Oriol Jordan

