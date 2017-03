Margallo destrueix en 20 segons l'argumentari que va construir en 4 anys

Dietari 2014 Dijous, 23.3.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

José Manuel García-ha incendiat el dia amb unes declaracions d'ahir a la nit en què. L'exministre ha dit, en un lapse de 20 segons, que “ningú sap l’esforç que ha costat això i els favors que devem a una quantitat de gent per haver aconseguit que fessin les declaracions que van fer”.Traducció: les declaracions d'Obama, Merkel i Cameron en l'avantsala del 27S, i les d'Hollande un mes després del 9N eren sota pressió. És a dir, queden totalment invalidades. Així, l'argumentari que l'exministre va construir durant quatre anys, i que es basava en què tothom a escala mundial rebutja la independència,en un moment a Intereconomía.Què se'n desprèn, d'això? Quei, si ho haguessin fet, no ho faran públic fins que no tinguin la declaració d'independència d'un nou estat d'Europa sobre la taula. La segona conclusió és que Margallo pensa que ens mamem el dit. En tots els casos les declaracions de líders de grans potències van sonar forçades i electoralistes i encara té la barra de dir que "ningú sap els favors que devem"., però és ben conegut com les gasten allà baix, sota terra.Així, les revelacions d'un dels exministres més controvertits del món Rajoy són. És evident que no hi ha res decidit en suports internacionals i que fins que no es faci la feina és inútil esperar-los. Mentrestant, però, el Govern va preparant el terreny.Després que Puigdemont es desplacés fa unes setmanes al sud de França i que aquests últimes dies hagi rebut a una delegació de diputats nacionals gals i una altra de danesos, el president serà la setmana vinent uns dies als. Concretament, a Boston, Washington i Nova York. Es trobarà amb... i a tots ells els explicarà que el Principat viurà el seu primer referèndum d'independència de la història no més tard d'aquest setembre vinent.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí