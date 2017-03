La independència, en 15 minuts?

Dietari 2014 Divendres, 24.3.2017. 23:53 h

Ahir, mentre paràvem l'orella a les reaccions per les paraules de Margallo, saltava l’altra gran notícia: el Govern Puigdemont treu a licitació el material electoral (sobres paperetes...) per a una convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya. La pregunta és immediata: per unes noves eleccions o per un referèndum? Òbviament hem d’entendre que s’està encobrint la preparació del material per a celebrar un referèndum, perquè licitar-ho directament per a aquesta cosa, és il·legal.



Tanmateix, això que representa que hem d’entendre, s’ha posat en dubte per alguns mitjans i també per alguns opinadors. Ja fa mesos que se sent la remor de fons incentivada des d’alguns sectors unionistes, però també propers a l’antiga Convergència, que el govern no té la intenció de celebrar el referèndum perquè l’Estat no el deixarà i en realitat el que estan fent els partits que conformen JxSí és preparar unes eleccions autonòmiques per seguir vivint del processisme. La idea també ha estat expressada d’una altra manera pel president Mas. Mas ha dit diverses vegades que si l’Estat impedeix el referèndum la sortida són unes noves plebiscitàries. Però això no té cap sentit, perquè ja les vàrem fer el 27S, i ara sí que entraríem en un bucle sense final: tenint la majoria parlamentària suficient cal executar-la, ja que l’Estat mai autoritzarà aquesta votació. La solució més raonable, sense cap mena de dubte, és la Declaració Unilateral d’Independència.



Això és més o menys el que es pretén amb una llei de transitorietat jurídica que s’activarà en dos passos. Entremig, el referèndum. Però tant sols la licitació de sobres i paperetes, encara que oficialment sigui per una possible convocatòria d’eleccions anticipades, ha fet saltar totes les alarmes en el sí d’un unionisme que controla amb lupa cada pas d’aquesta darrera fase del procés. Si el govern espanyol ja prepara la impugnació dels pressupostos, ara estan estudiant si poden fer alguna cosa contra aquesta licitació que formalment és intocable.



I la gota que ha fet vessar la paciència de partits com el PSC ha estat l’anunci que ha sortit publicat en molts diaris, on la Generalitat publicita el registre de catalans a l’exterior. Allà es dibuixa una Catalunya on hi destaca el «Sí o No», i entre els diversos avantatges d’inscriure-s’hi, es planteja l’opció de què el resident a l’estranger pugui decidir el futur de Catalunya. Sublim.



I així arribem a la notícia del dia: saben quanta estona ha durat la ponència conjunta entre Junts pel Sí i la CUP per acordar la modificació del reglament de la cambra catalana que permeti aprovar lleis mitjançant el procediment de lectura única com ja es fa, per exemple, al Congrés? 15 minuts! La modificació es tramitarà per via d’urgència, i la pretensió inicial és que el mes de setembre tot estigui preparat per aprovar en un dia la llei de transitorietat jurídica i, acte seguit, el mateix dia, convocar el referèndum. Si finalment la modificació s’aprova, el partit de govern i la CUP no tindran absolutament cap excusa per transitar cap al marc legislatiu català i cridar a referèndum, tapant així totes les boques que encara dubten. I aleshores hi haurà la reacció desproporcionada de l’Estat. I aleshores caldrà aguantar sortint al carrer. Estem preparats? Ens atrevirem?





Article escrit per Oriol Jordan

