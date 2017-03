El Procés entra en fase de 'zeitnot', la pressió pel temps

Dietari 2014 Diumenge, 26.3.2017. 20:12 h

Avui comencem el testimoniatge del dia congratulant-nos que ja estigui a la venda la segona part d’El Dietari del Procés, el Zeitnot. Com bé saben, apreciats lectors, aquesta part recull els articles publicats des del 19 de gener de 2015 i fins el 31 de desembre de 2016, amb les plebiscitàries, el pas al costat i el rumb al referèndum vinculant com a principals protagonistes. A més, com sempre, podran seguir gaudint de la partida imaginària d’escacs i dels 713 improperis que ens han dedicat des de l’unionisme. De fet, la portada d’avui del Diari ARA feia també una al·lusió a la partida d’escacs que El Dietari del Procés porta dibuixant durant cinc anys.



No volem acabar aquest incís sense convidar-los a passar a veure’ns el proper dimecres, 29 de març, a les 19h al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la Rambla de Catalunya, 10 de Barcelona. Intervindran el president de l’ANC, Jordi Sánchez, i l’exdiputat Antonio Baños. Ens agradarà molt veure’ls i poder intercanviar algunes impressions amb vostès! I si volen comprar el llibre, ho podran fer el mateix dimecres, o també ja a través d’internet.



El més calent està a l’aigüera. Mentre nosaltres seguim el nostre testimoniatge, l’actualitat no s’atura. Avui el focus d’atenció l’ha posat la CUP. Els anticapitalistes, a través d’una entrevista amb Eulàlia Reguant, han advertit el govern català que si la convocatòria del referèndum depassa el mes de setembre, abandonaran d’una manera o una altra el Parlament de Catalunya, provocant una convocatòria de noves eleccions. Reguant ha tornat a exigir, a més, que Puigdemont posi data ja a aquest referèndum. En principi, malgrat el to de l’advertiment, la diputada cupaire no ha dit res diferent del que la seva formació porta setmanes dient. Catalunya és, efectivament, a l’espera que el seu Parlament aprovi la modificació del reglament, hi dugui la llei de transitorietat, i finalment convoqui el referèndum. Ja no hi ha més excuses, el temps acordat s'esgota.



Ada Colau tampoc ha dit res que no hagués dit abans. Els hiperventilats s’han tornat a agitar avui amb unes declaracions de l’alcaldessa de Barcelona que va formular anit a La Sexta: «Siempre defenderé el referendum pero tiene que tener garantías y ser efectivo». Colau no demana res que no estigui fent el govern català: dotar el referèndum de garanties (preparatius, marc jurídic català), i ser efectiu (que tingui un caràcter vinculant). L’estratègia de carregar contra qualsevol cosa que digui Ada Colau s’ha demostrat que és totalment inútil. Abocar-hi la ràbia i milers d’insults és, a banda de maleducat, ineficient i totalment pueril. Cal que ens calmem tots una mica perquè del seu sector, potser acabarà essent l’aliada que tots necessitem.



A més, cal que la diferenciem d’allò en què s’ha transformat CSQEP, un Ciutadans bis. Després que Joan Coscubiela es passés tota la setmana fent escarafalls de la diputada del seu grup parlamentari, Àngels Martínez, titllant-la de gandula per haver donat suport a l’esmena sobre el referèndum de la CUP, ara carrega contra la mateixa CUP, exigint que si volen marxar del Parlament, que ho facin ja. «marxem tots», diu. Difícilment un polític de l’establishment deixarà anar la cadira així com així. La fatxenderia està molt bé, però les paraules se les enduu el vent, i si no, com és que aquesta formació ha passat de defensar el referèndum unilateral abans de les plebiscitàries, el referèndum pactat durant el 2016, a posar totes les traves del món perquè els únics que el poden fer no el puguin fer?







Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí