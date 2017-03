Els 18 mesos han arribat: entrem en temps afegit amb l'esperit Sergi Roberto

Dietari 2014 Dilluns, 27.3.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

Els 18 mesos d'ençà del 27S es compleixen avui amb una mena d'atac coordinat per part de l'unionisme i també del sector més ranci dels comuns (personificat en Joan Coscubiela), que intenten constatar el suposat fracàs del procés perquè encara no som independents ni ho serem en els propers dies. Malgrat la tasca d'oposició lògica, però,, perquè després d'uns mesos primers mesos de legislatura propers al naufragi,i ara és en una posició única per fer arribar el procés al clímax final. És a dir, o bé la independència per via de referèndum, o bé l’esclat del conflicte a nivell internacional.És clar, amb uns mesos de retard respecte a la data d'avui, ja que ben bé el primer any, fins la qüestió de confiança, la majoria sortida de les urnes s'estava cohesionant. Des de setembre de 2016, però,. Si no, com s'explica que el govern espanyol engegués una pretesa 'operació diàleg' i, vist el seu fracàs en credibilitat dins i fora de l'Estat, demà Rajoy vingui a Barcelona per 'vendre la moto'? Per cert, aquest cap de setmana dos dels seus aliats han fet un pas endavant:s’ha erigit com a president del PP català, mentre ques’ha presentat oficialment a les primàries socialistes.L'oposició critica que el Govern hagi canviat el full de ruta amb què es va presentar el 27S Junts pel Sí. El que no expliquen, però, és que. Però malgrat tot, l'executiu està determinat a arribar a l'objectiu final: la independència. S'ha d'entendre que els de Puigdemont, lluny dels focus mediàtics que s'emporten la reforma del reglament del Parlament i les lleis de desconnexió, està treballant discretament en el Dia D i el Dia D+1. Com a mínim,. Avui el diari The Irish Times dedica el seu editorial al procés, i no descarta que tot plegat acabi en una DUI.En qualsevol cas, els 18 mesos d’ençà del 27S ja han expirat, sí, però no amb la sensació de fracàs irreversible d’altres ocasions, sinó ben al contrari, perquè tot continua obert:. És a dir, com un equip més coordinat que mai per un objectiu comú, sabedor de les dificultats, però amb el mateix esperit que Sergi Roberto quan va esprintar per acabar-se tirant al rescat d’una pilota impossible.

