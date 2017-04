Objectiu: mobilització permanent quan tot comenci

Dietari 2014 Divendres, 31.3.2017. 22:32 h

Article escrit per Guifré Jordan

La presentació de '', l'obra que sorgeix d'aquest bloc d'Oriol i Guifré Jordan i que, va acollircom explicàvem ahir. I el president de l'ANC va voler deixar clara una idea: ja no són suficients les mobilitzacions de dues hores. Ara el sobiranisme civil ha de fer un pas endavant: la. Sí, com el 15M, com la plaça Tahrir, com la revolució dels paraigües i tantes d'altres en la història recent.Sànchez –i, en conjunt, l’Assemblea, que fa setmanes que ho diu– està apostant ja per dormir al carrer després d'una constatació òbvia:. Van servir per empènyer els polítics catalans a virar cap a la independència i per arribar a tot el món -o, com a mínim, al món ben informat-. Són èxits de valor incalculable i sense els quals no podríem ser on som.: per la banda institucional, calen urnes amb valentia i fins al final. I per la banda civil, una revolució a l’alçada de tombar un règim “indivisible”. Com a l’Europa de l’Est l’any 1989, com les marxes multitudinàries –amb centenars de milers de persones en cada ocasió– que es van celebrar aJa en ple desenllaç d’aquest procés, que es decantarà en un o altre costat enguany, tenim davant una doble incògnita:És una segona oportunitat després de 2014, així que saben que no hi ha alternativa que dur el conflicte fins les últimes conseqüències. Però mentre tothom es mira amb recel la classe política ens hem de preguntar:Està preparat per jugar el seu paper o es limitarà, fins ara, a “sortir a les 4 de la tarda de casa, fer el que demani l’ANC a les 17:14 i a les 6 tornar a casa i posar el TN”, com va dir a la presentació del llibre Jordi Sànchez? La gent més gran porta ja anys tirant del carro en manifestacions de tot tipus i en voluntariat de les entitats? La mobilització permanent serà tot un repte pels d’edat més avançada, així que...mentre fa ‘tweets’ d’indignació perquè el procés no avança?

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí