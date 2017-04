Benvolguts espies i garants de la llei,

Dietari 2014 Dilluns, 3.4.2017. 20:12 h

Després d’un cap de setmana ben calent on hem vist com l’Estat ha escalat la tensió amb el Regne Unit a causa, altra vegada, de Gibraltar, i el president de la Generalitat proposava tres preguntes per al referèndum, arriba el cop als pressupostos. Les portades dels diaris destacaven dues coses avui, a banda de les dues que ja els hem anomenat al principi: demà està previst que el Tribunal Constitucional suspengui els pressupostos (que tant han costat de pactar), i un misteriós procés de vigilància judicial.



Avui també hem conegut la resolució del cas Joan Coma. El regidor de la CUP de Vic ha estat absolt dels seus càrrecs, i podrà seguir trencant ous ben lliurement a casa seva o en un concurs de truites popular, si vol. L’assumpte de la suspensió dels pressupostos ja és més greu, però la podrem comentar demà, quan està previst que sigui anunciada i es faci efectiva. Això, però, no hauria de fer desistir el Govern català ni tampoc la CUP de seguir perseguint l’objectiu del referèndum, tal i com uns i altres s’entesten a repetir. Tots menys Benet Salellas, que darrerament ha afirmat que PDECat i ERC estan més per preparar unes eleccions que per fer un referèndum. Des de l’esquerra anticapitalista també s’ha demanat que Mas deixi de pregonar el procés a l’exterior, però el Govern ja els ha advertit que aquesta decisió no els pertoca a ells. Hi ha opinions de tots colors.



El més sorprenent, però, ha estat la notícia del grup de vigilància contra les estructures d’Estat catalanes. El Fiscal General de l’Estat, José Manuel Maza, estaria al capdavant d’una espècie de grup de fiscals espies que es dediquen a diari a observar tots els moviments que fa la Generalitat per veure si van en la direcció d’organitzar un Estat, i aleshores donar el toc d’alerta per iniciar un procés d’impugnacions. Preguntat per la qüestió, Maza ha afimat que aquest és «un assumpte que està en curs», la qual cosa verifica aquesta informació que publica La Vanguardia. A Interviú, aquesta setmana parlen de la «Policía patriótica», ja saben el comissari Villarejo, el cap de la policia espanyola Ignacio Cosidó... sembla ser que en la dèria d’encolomar coses a Mas i a Convergència a través dels informes falsos de la UDEF, haurien buscat fins i tot una filla secreta d’Artur Mas a Extremadura. Si no van gaire atabalats avui, agafin El País que va ple d’infàmies contra el procés i els seus dirigents. Malaguanyat pamflet.

