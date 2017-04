Dietari 2014 Dimecres, 5.4.2017. 00:55 h

La CUP potser encara ha d'esperar dos mesos per allò que frisa

anna ganriel, Cup, gabriel, puigdemont No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



El Tribunal Constitucional ha obeït les 'ordres' del govern espanyol i en temps rècord ha suspès cautelarment aquest matí els preceptes dels pressupostos catalans que es podrien fer servir per organitzar un referèndum d'independència. Unes hores abans, la CUP repartia pel carrer i els transports públics 250.000 papers que representaven paperetes per votar el referèndum. Es tracta d'una mesura per pressionar el Govern perquè posi ja una data i una pregunta. Puigdemont, però, no ho vol fer encara ja que el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) encara està fent feina i té previst fer-la fins a finals de maig. És a dir, vol esgotar al màxim la via pactada. A partir de juny, amb el PNR esgotat i la reforma del reglament del Parlament que està previst que entri en vigor per aquelles dates, Puigdemont tindrà via lliure per accionar la palanca unilateral quan ho cregui convenient. Ja podrà dir que ho ha intentat tot i l'únic dubte serà si la mou abans o després de l'estiu. Paral•lelament, la feina a Exteriors continua: Junqueras visitarà els EUa a finals d'abril i, sobre les mateixes dates, Artur Mas farà una gira francòfona a Brussel•les, París i Ginebra. Malgrat tot, el procés continua.