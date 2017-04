Dietari 2014 Dimecres, 5.4.2017. 23:00 h

«Ens veiem a l’infern, gàngster». Així ha finalitzat l’interrogatori a Daniel de Alfonso el diputat d’ERC a la Comissió del Congrés dels Diputats que tracta l’Operació Catalunya, Gabriel Rufián, tot emulant, com deuen recordar, al cupaire David Fernández. «Els gangsters només saben de clavegueres. Preguntes sense resposta a les veritats de Rufián al Congrés», aplaudia minuts després la diputada aranesa de la CUP, Mireia Boya. La reacció dels diputats del PP presents a la comissió, després de deu minuts d’alt voltatge en el frec a frec Rufián-De Alfonso, ha estat menys amable: «gilipollas» li han dit. El diputat d'ERC ha estat també cridat a l'ordre tres vegades pel president de la comissió.



Després que tant PP com PSOE com també Ciutadans fessin un massatge a un dels dos protagonistes de les escoltes telefòniques (l’altre era Fernández Díaz, que ha comparegut tot just després), Gabriel Rufián ha detonat l’avorrida sessió on l’exCap de l’Oficina Antifrau de Catalunya feia com la Infanta Cristina: «no me consta», «no recuerdo haberlo dicho», o la novetat «ése trozo de la conversación està manipulada». La que ens ha agradat més ha estat quan, a la frase «les hemos destrozado el sistema sanitario», De Alfonso ha dit que havia dit que parlava «de la corrupción en el sistema sanitario», una afirmació que el PP ha agafat com una veritat universal després. És clar.



Només l’enveja pot fer que algun dels nostres reprovi Rufián després de la seva intervenció, si al seu moment havia aplaudit un també brillant David Fernández. La idea és la mateixa, i a Rufián només li ha faltat aixecar la sandàlia. Daniel de Alfonso s’ha vist atacat i ha picat en totes i cadascuna de les provocacions. De fet, es tracta d’això. Els diputats catalans a Madrid no pinten res (més que apuntalar en alguna ocasió algun govern retrògrad, com feia Duran, o fins i tot va arribar a fer la pròpia ERC amb ZP), i és per això que ara toca anar a fer enrenou i deixar-se veure. I això és el que sap fer millor Rufián: generar titulars, i aconseguir que deu minuts després de la seva intervenció els deu minuts de la seva intervenció fossin virals a twitter. És per això que els ciutadans l’han votat. Aquests deu minuts de l’interrogatori del republicà han estat elèctrics, i els poden recuperar en aquest enregistrament de Vilaweb. S’ho passaran bé.



Amb Fernández Díaz la cosa ha estat una mica més suau. L’exministre es dedicava a seguir també la dialèctica de la Infanta, i la cosa ha anat perdent interès. Mentre això passava, Margallo tornava a afirmar que convèncer països de declarar contra Catalunya havia suposat un «esforç suplementari» en una entrevista a Antena 3.



Al Parlament també hi ha hagut agitació. Aquest matí hi ha hagut sessió plenària, i el president Puigdemont ha tingut feina a respondre les intervencions tant d’Inés Arrimadas com d’Albiol. També ha aprofitat, de pas, a respondre les reclamacions de la CUP, que ahir van repartir més de 250.000 paperetes en la campanya per exigir data i pregunta ja al referèndum. Junqueras ja va dir ahir, i avui el president ha subratllat també la necessitat de respectar els treballs del Pacte pel Referèndum [acordat], que acabaran en un mes. Sembla ser, però, que el consens per la data i la pregunta serà una mica més fàcil d’assolir que el 2013. Puigdemont fa bé, mentrestant, de donar la imatge de voler un referèndum acordat amb l’Estat intentant-ho «fins el final i una mica més».





Article escrit per Oriol Jordan

