La importància de les formes (i el fons) en l'Estat català

Dietari 2014 Dijous, 6.4.2017. 23:59 h

Article escrit per Guifré Jordan

El xoc dialèctic d'ahir entre Gabriel Rufián i Daniel de Alfonso encara ha crispat a molts opinadors avui, que, encara que alguns en compartissin el fons. D'altres lamentaven que el republicà no hagués estat capaç d'extreure cap informació útil a l'excap de l'Oficina Anticorrupció, però...És evident que en aquestes comissions, rarament els protagonistes donen cap informació d'interès. I aleshores, per què es fan? Doncs peli, en el cas d'ahir, també pel lluïment personal d'un diputat. Sobretot quan els qui declaren són els peixos grossos. És per això que en l'últimapel presumpte 3% i amb el judici a mitges, van ser els líders dels grups parlamentaris els qui van treure el cap a fer els corresponents mítings i no diputats ‘rasos’. Però el resultat quin va ser? Prop de zero.De la mateixa manera que bona part de lparlamentàries de Jordi Pujol, Narcís Serra o Rodrigo Rato. I no perquè extraguessin una informació clau per entendre els casos, sinó pel potencial de denúncia que tenien. Així, Rufián, sabedor que no esbrinarà res i que la presència d'ERC al Congrés és força testimonial quant a capacitat legislativa, opta per anar a 'incendiar' Madrid., cosa que fa falta urgentment. Ara bé, sí, la versió original sempre és millor que les còpies. També en les intervencions de les comissions d'investigació.I mentre esperem que en un futur els partits catalans puguin anar a una cambra de representants estatal a decidir polítiques i no només a fer denúncia i xou, les formes (i també el fons) continuen al centre del debat a Catalunya amb el nomenament del nou director de TV3.. A més, li han demanat a la CCMA que reconsideri el seu nomenament, i és que la manera amb què el van escollir ha estat de tot menys transparent.

