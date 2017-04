Dietari 2014 Divendres, 7.4.2017. 23:57 h

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat una sorpresa avui amb la visita llampec de Carles Puigdemont als Estats Units per entrevistar-se amb l’expresident americà Jimmy Carter que, com saben, ha impulsat una institució –el Carter Center-, que es dedica a la mediació i als processos de pau tot aprofitant el prestigi del nom del seu fundador, que s’ha guanyat el Premi Nobel de la Pau. La visita s’ha donat a conèixer justament uns minuts abans que es produís, al darrer moment. Per què?



La reunió ja es va lligar amb la màxima discreció per tal d’evitar les ingerències de la maquinària de l’Estat espanyol. La jugada ha sortit rodona i Puigdemont ha pogut vendre la fotografia amb Carter. Ara bé, el més important de tot això però, ha estat que el president català ha pogut establir un contacte d’alt nivell a qui ha pogut explicar el procés català i, sobretot, la voluntat de fer un referèndum d’independència amb l’objectiu de cercar els observadors internacionals de més prestigi que validin el procés referendari que s’està preparant.



I encara hi ha partits i mitjans que parlen «d’evidències cada cop més clares» (quines?) que el que s’estan preparant, en realitat, són unes noves autonòmiques. N’estan segurs? Avui, el candidat enfarinat, François Fillon, ha admès que és molt estrany que no es permeti exercir el dret a decidir a Catalunya en una democràcia occidental. I s’ha referit als valors promoguts per la il·lustració francesa per defensar-ho. Per Fillon, Catalunya hauria de ser admesa ràpidament a Europa el dia D+1. Poca broma perquè malgrat no tenir pràcticament cap opció de sortir escollir president, és el candidat de la dreta francesa i les seves paraules tenen molt valor.



Demà però de ben segur que les portades dels diaris els parlaran de temes més importants: el presumpte atac terrorista a Estocolm, el desarmament d’ETA o l’atac de Trump a Síria. Tanmateix, no es pensin que l’Estat no haurà pres nota d’aquest gol que ha marcat avui la diplomàcia catalana, una de els eines que ha desenvolupat amb convicció i molta eficàcia Puigdemont. El procés referendari, per ser creïble, ha de ser sòlid. I per ser sòlid ha de ser persistent i, qui el condueixi ho ha de fer de manera seriosa i convençuda. Només així, i amb valentia, es podrà celebrar i la gent anirà a participar. Tot segueix a les nostres mans, el Govern, d’amagat, està fent la feina que toca fer perquè quan arribi el dia la votació aquesta se celebri amb les màximes garanties de tenir l’endemà preparat. Tinguem-ho ben clar.





Article escrit per Oriol Jordan

