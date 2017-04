Un País en Comú: neix un partit amb carcassa nova però interior vell i viciat

Dietari 2014 Dissabte, 8.4.2017. 23:52 h

Article escrit per Guifré Jordan

t. Després d’una maratoniana assemblea constituent, avui comença a caminar amb el nom provisional d’Un País en Comú –el definitiu es decidirà en unes setmanes– i una aparent il·lusió dels seus integrants, que veuen el nou impuls com una oportunitat única per fer un nou PSUC. És a dir, un nou partit de l’esquerra alternativa unitari amb possibilitats de fer resultats equiparables als 25 diputats ‘psuqueros’ a les eleccions al Parlament el 1980. I sí, la carcassa és nova i, fins a cert punt, les grans cares visibles no tenien cap transcendència en la política catalana fa 3-5 anys.Durant la jornada d’avui han volgut impregnar d'unitat la posada en escena, però neixen coixos. Com la vella esquerra. Ara bé, en la direcció que s'ha configurat (en la qual Domènech i Colau s'han coronat com els timonera d'aquesta nova embarcació) hi haurà els crítics d'Albano-Dante Fachin, així queAi, la vella esquerra.A més. l'ideari que adopten en clau nacional és la voluntat d'esdevenir unaamb la resta de pobles d'Espanya. Noves paraules, velles excuses per continuar en l'ambigüitat, en la indefinició. I vés a saber si no es definiran en el referèndum del Govern ni quan es convoqui...D'altra banda, les aigües deuen estar revolucionades en tots els nivells diplomàtics espanyols, després del 'gol per l'escaire' de la Generalitat i Diplocat amb la reunió Puigdemont-Carter.i Ciudadanos ha assumit el mateix discurs. De debò és creïble que un expresident dels EUA de 92 anys acceptarà diners –i els necessita– per vendre's a uns senyors de Barcelona que volen reunir-s'hi a casa seva durant 25 minuts? El secretari general de Diplocat,És evident que el PP ha volgut parar així el cop. És clar, alguna cosa havien de fer per ‘aturar l’hemorràgia’ si no han pogut evitar rebre la ‘ferida’…

