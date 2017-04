Se'n va massa d'hora una de les grans de la política... espanyola

Dietari 2014 Dilluns, 10.4.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

La política catalana i espanyola està en xoc.. La mare d'un nen de 8 anys, que tenia una malformació de cor des del seu naixement, ha deixat aquest món sense avisar, i demostra una nova injustícia de la vida. No li tocava, i al seu fill tampoc li tocava quedar-se orfe quan amb prou feines podrà recordar la seva mare en vida en els propers anys. Ironies de la vida, ironies de la mort. Hem d'esperar a un futur millor, sí, però sobretot hem de viure al màxim el present, ja que ningú té la certesa que arribarà a aquest futur tan anhelat.Si una cosa tenia Chacón és que, potser per la seva cardiopatia, tenia present aquesta màxima i va aprofitar com ningú el seu present.i a la família de la desapareguda, i són molts els qui parlen d'una dilatada carrera política. Això és un reflex que va poder esprémer la seva curta vida i va arribar a ser lade la història de Catalunya (eleccions espanyoles de 2008) i lade la història d'Espanya. La seva imatge embarassada passant revista a l'exèrcit espanyol és a la memòria col·lectiva. A més, va tenir a tocar la secretaria general del PSOE.Han estat pocs els qui han recordat avui el costat més polèmic de la dirigent d'Esplugues de Llobregat. No toca. Però tampoc toca fer memòria selectiva. Chacón va ser la socialista que va arrossegar més votants en les eleccions de 2008 (25 escons) però la que menys en va aconseguir set anys més tard (8 esconsVa arribar al punt de votar diferent de la resta de diputats socialistes catalans al Congrés al 2013 quan tots (menys ella) van trencar la disciplina de vot del PSOE donant suport al dret a decidir de Catalunya.Aquell va ser el símbol que Chacón, després d'aconseguir els vots catalans,. En els últims temps, havia fet un pas enrere en la política. Enrere, o al costat? Esperava el seu moment al costat de Susana Díaz?

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí