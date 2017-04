Comprem-les nosaltres les urnes!

Dietari 2014 Dimarts, 11.4.2017. 20:12 h

Les pors afloren, les diferències entre partits mai han deixat d’existir. És la càrrega interna que suporta el procés, la virtut del matís i les diferències, si volem veure el got mig ple. Avui ens hem despertat, els que ho hagin fet amb normalitat, amb un titular inquietant: «Tensió al Govern per decidir qui compra les urnes». La confusió ha regnat durant tot el matí al voltant d’aquest tema, amb la prohibició de gastar diner públic en això per part del TC sobrevolant-ho tot.



Segons sembla, Vicepresidència (en mans de Junqueras, ERC) ha demanat a Governació (en mans de Borràs, PDECat) que liciti urnes de manera verbal. El departament dirigit per Meritxell Borràs ha dit que emetin l’ordre per escrit. En el rerefons, els contractes escrits i signats que han servit de carnassa als tribunals per inhabilitar Francesc Homs, i també Mas, Ortega i Rigau. Hi ha por, i és normal, no ens sobreexcitem. Ésser inhabilitat, o advertit de «conseqüències penals» no és poca cosa. L’Estat és gran, té moltes armes, i no s’ha donat per vençut, com tampoc regalarà la victòria.



Cal ser cauts i és per això que Munté ha avisat que la opinió pública no tindrà més informacions sobre aquest tema. També ha advertit la Secretària General d’ERC, Marta Rovira, que no parli en nom del Govern quan anuncia que es crearà una bossa d’aturats que col·laborin el dia del referèndum. S’han de comprar urnes, perquè l’Estat no cedirà les seves. I què podem fer des de la societat civil enlloc de contribuir a les lluites internes? Doncs potser estaria bé que a través de l’Assemblea i d’Òmnium muntéssim un Verkami (un crowdfunding, vaja) i compréssim nosaltres les urnes. I les regalem al Govern. Què aposten a què en una setmana reunim els diners necessaris?



En relació a això, avui el president Puigdemont ha rebut el cinquè advertiment de l’Alt Tribunal espanyol (el que anul·la la part dels pressupostos referent al referèndum, amb l’amenaça penal), i així ho ha exhibit en una fotografia a les xarxes socials. La determinació segueix per part del president, però caldrà que seguim empenyent per armar els nostres polítics de valor, l’únic ingredient que caldrà perquè ens en sortim. Cal oblidar els recels partidistes i anar tots a una, assumint els riscos penals que això comporti. Que Puigdemont, Junqueras o d’altres consellers facin tuits valents està molt bé, però volem que aquest valor es mantingui en el moment de trencar amb la legalitat espanyola, perquè el mur que hem de saltar ja és molt a prop. El president de l'Assemblea, Jordi Sànchez, ho ha deixat molt clar en un tuit:





El problema no són les urnes. Parlem clar:

1) Deixem d'especular amb eleccions

2) Assumim sense embuts mandat referèndum o

3) Pas al costat





El Govern també ha decidit concedir avui a títol pòstum la Creu de Sant Jordi a Carme Chacón. Per què se li dóna ara? Se li hagués donat si no hagués mort? Se la mereixeria igualment en condicions normals? La decisió ha generat molts dubtes. El problema però, rau en la pèrdua de valor de la dita medalla. Que se la donin a Chacón i a 27 persones més, com fan cada any, no fa més que devaluar la condecoració, i aquesta és una cosa que s’hauria de revisar, perquè arribarà un moment que donaran les medalles als mercats.

I mentrestant, Òmnium i l’ANC reben una nova sanció, aquesta vegada de 90.000€ per part de l’Agència Estatal de Protecció de Dades. Girem full a la plana informativa i llegim a Xavier Sardà dient «Yo sólo me quiero independizar del cáncer y de la muerte». Avui fa justament un any que un terrible càncer va arrencar la vida al nostre pare, de manera prematura. Avui també fa 24 anys que Guillem Agulló va ser assassinat impunement pel terror espanyolista. Senyor Sardà, vagi-se’n a fer la mà a les tertúlies espanyoles, mentre nosaltres ens seguim independitzant de manera pacífica i democràtica d’un Estat que ha parit energúmens com vostè.







